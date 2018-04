Eigeltingen Dabeisein war ihr großer Traum: Jil Kübler erzählt von ihrer Zeit bei "The Voice Kids"

Die Eigeltingerin Jil Kübler erzählt, wie es war, bei "The Voice Kids" bis ins Halbfinale zu kommen. Viele haben sich mit ihr gefreut. Jil wird beim Live-Finale im Publikum sitzen.

Sie singt nicht im Live-Finale, wird aber im Publikum sitzen: Die 14-jährige Nachwuchssängerin Jil Kübler aus Eigeltingen kam in der Casting-Sendung "The Voice Kids" bis ins Halbfinale (Sing-offs) und ist darauf sehr stolz. "Ich fand es voll schön, bei 'The Voice Kids' dabei zu sein", sagt sie. "Das war schon ein Traum, seit ich klein war und die erste Staffel angeschaut habe. Ich hätte niemals gedacht, dass ich so weit komme."

Ihre Partnerinnen, die gleichzeitig Konkurrentinnen in der Runde vor dem Halbfinale waren, seien sehr stark gewesen. Sie hat es dann weiter geschafft. "Das war dann für mich ein großer Schritt, weil ich das niemals erhofft hätte."

Als Jil im Halbfinale auf der Bühne stand, habe sie die Tonlage beim Lied "Royals" von Lorde nicht ganz getroffen. "Das ist mir noch nie passiert und ich fand das irgendwie seltsam", erzählt sie. Es habe sie mehr für sich selbst gestört, als dass es vor so vielen Menschen geschehen sei.

Lob von Sänger und Coach Mark Forster

Die 14-Jährige sei im ersten Moment enttäuscht gewesen, dass sie es nicht ins Finale geschafft habe, aber freue sich sehr über das Lob von Sänger und Coach Mark Forster zu ihrer Stimme. "Man hat gemerkt, dass er es nicht so schlimm fand, dass ich die Tonlage nicht geschafft hab, sondern dass er mich nicht genommen hat, weil Anisa und Klaas einfach besser waren."

Während des Auftritts warteten hinter der Bühne die Mutter und Cousins von Jil Kübler. "Meine Familie ist stolz auf mich, dass ich so weit gekommen bin", erzählt die 14-Jährige. "Und meine Freunde auch. Sie fanden es cool, dass ich in die Sing-offs gekommen bin."

Nach dem Ausscheiden habe es viele ermutigende Rückmeldungen gegeben, "zum Beispiel, dass sie große Fans von mir sind, dass das jedem passieren kann und dass ich weitermachen soll". Jil freut sich auch, "dass es Leute gibt, die hinter mir stehen, auch wenn ich etwas verhaue".

Das sind die Pläne der Nachwuchssängerin

Und wie geht es jetzt weiter? "Ich werde mich jetzt erst mal auf die Schule konzentrieren und schauen, dass ich einen guten Abschluss mache", sagt Jil. Sie möchte später viel reisen und auch weiter viel Musik machen. "Ich höre nicht auf, weil ich nicht weitergekommen bin. Ich fand das jetzt ein cooles Startbrett."

Sie könnte sich auch vorstellen, irgendwann bei einer anderen Casting-Show mitzumachen. "Zum Beispiel bei 'The Voice of Germany', wenn ich alt genug bin, weil ich eine Freundin habe, die auch singen kann und wir wollten uns vielleicht zusammen anmelden", erzählt die Nachwuchssängerin.

Erstmal geht es für Jil aber am Sonntag als Zuschauerin zum "The Voice Kids"-Live-Finale nach Berlin. "Das wird total cool", freut sie sich. Und ja – Jil hat einen Favoriten. Es ist der 13-jährige Jonah, der über den Steal Deal, bei dem andere Coaches ein im Halbfinale ausgeschiedenes Talent aus einem anderen Team zu sich holen können, für das Finale vom Team Mark Forster ins Team Max Giesinger kam. "Ich finde, er ist ein talentierter Sänger. Er kann singen und rappen", lobt sie.

Aus ihrem Team könne sie sich nicht zwischen Klaas und Anisa entscheiden, sagt Jil. "Anisa ist klein und hat einfach diese Stimme und diese Power in sich – und dann kommt Klaas mit seiner rockigen Heavy-Metal-Stimme, was auch total krass ist." Es sei nicht einfach: "Alle die ins Finale gekommen sind, sind unter den besten der ganzen Staffel. Ich drücke allen die Daumen." Deshalb sagt sie trotz Favorit letztendlich: "Mir ist es egal, wer gewinnt, Hauptsache alle haben Spaß und machen sich keinen Druck."

Jil Kübler singt Amy Winehouses "Back To Black":

Jils Battle "Jealous":