von Susanne Schön

Eigeltingen-Heudorf – Dieser Neue im Gemeinderat hat durchaus schon Gemeinderatserfahrung. Reiner Müller trat in diesem Jahr für die CDU zur Gemeinderatswahl an. Er war bereits zuvor Gemeinderat gewesen und schied aus, weil er als Sachgebietsleiter für Tiefbau und Kanalunterhaltung in Stockach arbeitete. Dieser Arbeitsplatz war ein Ausschlussgrund, da Eigeltingen zur Verwaltungsgemeinschaft Stockach gehört. Nun hat er extra gekündigt, um Gemeinderat werden zu können.

Es dürfte spannend werden, ob Reiner Müller sein Wissen um den Kanalunterhalt so in den Gemeinderat einbringen kann, wie er sich das vorstellt. Denn der Gedanke, wieder in den Gemeinderat einzutreten und so etwas zu bewegen, kam unter anderem mit dem Starkregenereignis in Heudorf vor drei Jahren. Zuvor hatte er sich auch für die Bürgerinitiative engagiert, die für ein sichereres Heudorf sorgen wollte, indem einst bestehende Begrenzungen für den Schwerlastverkehr wieder eingeführt werden sollten.

Im Vorstand wirkte und wirkt er bei zahlreichen Heudorfer Vereinen mit, wie dem Förderverein Dorfgemeinschaft und dem Musikverein. Der 60-Jährige wohnt mit seiner Frau Ute im Eigenheim in Heudorf und hat zwei erwachsene Kinder.

„Ich will mich wieder einbringen“, erklärte Reiner Müller bei der Wahlkampfveranstaltung in Heudorf. Wieder, weil er bereits drei Legislaturperioden von 1994 bis 2008 für Heudorf im Gemeinderat saß. 2008 rückte Leopold Roth für ein Jahr für Müller nach, weil dieser in Stockach als Fachgebietsleiter begann.

„Das Abwasserkonzept mit Anschluss der Ortsteile Homberg, Heudorf, Rorgenwies und Reute sowie der Bau der Hochbuchhalle und die Planung von Bau- und Gewerbegebieten tragen seine Handschrift“, lobte Bürgermeister Fritschi damals bei der Verabschiedung. „Auch war er ein wichtiger Berater für die Gemeinde bei Ausschreibungen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen.“ Man darf gespannt sein, was er diesmal prägt.