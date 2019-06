von Susanne Schön

Eigeltingen-Honstetten – Die Honstetter sind begeisterte Narren und zelebrieren eine lebendige Fastnacht. Wie diese im vergangenen Jahr aussah, konnte man bei der Hauptversammlung im Gasthaus Rößle auch dem Bericht der Schriftführerin Tamara Braun entnehmen.

Doch die Mitglieder der Burgnarrenzunft Wasserburger Talgeister sind das ganze Jahr über aktiv. So nehmen immer wieder Abordnungen an den verschiedensten Veranstaltungen der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee teil. Zunftmeister Bernhard Bach fügte seinem Vor- und Rückblick vor allem seinen Dank an die engagierten Mitglieder an, mit denen die Dorffastnacht lebendig bleibe und man an Narrentreffen immer gern gesehener Gast sei.

Vorbereitungen auf Narrentreffen in Eigeltingen

Mit Blick auf das Narrentreffen in Eigeltingen 2020 rief er dazu auf, Mitglied zu werden, denn das Ausleihen des aufwändigen Häs‘ sei dann sicher schwieriger als sonst. Zudem wolle man die neue Gruppe der Honstädtler auf über zehn aufstocken.

Ebenso informierte Bernhard Bach die Mitglieder über den aktuellen Stand des Narrenmuseums Langenstein. Denn bald laufe der Mietvertrag für die Räume im Schloss aus und der Vertrag werde nicht mehr verlängert. Man habe einen Zuschuss fürs Museum 2.0 erreicht, doch mache es keinen Sinn mehr, dieses in den alten Räumen einzurichten. Darum strebe man einen Neubau in der Nähe des Schlosses an.

Narrenvereinigungen unterstützten Neubau

Dieser soll 2020 eingeweiht werden. Dafür sind zwei Millionen Euro veranschlagt. Jeder der 121 Narrenzünfte der Narrenvereinigung soll 1500 Euro zahlen. „Wir haben das schon getan“, erklärte Bach. Zudem würden Sponsoren gesucht und weitere Zuschüsse beantragt. Immerhin ist Fastnacht ja ein offizielles Kulturgut.

Gewählt wurde auch. Für eine letzte Amtsperiode stellte sich Bach nochmal als Zunftmeister zur Verfügung. Elisa Beyl übernimmt das Schriftführerbuch von Tamara Braun. Diese ist nun Beisitzerin zur besonderen Verfügung. Josef Leiber ersetzt Andreas Breuer als Schirmeister. Bernd Hirt bleibt Beisitzer, Linda Kähler und Gina Grieser bleiben Säckelmeisterinnen.