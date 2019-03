von Susanne Schön

Wer beim bunten Abend in Eigeltingen war, fragte sich unwillkürlich, warum das Fastnachtsmotto "Helden der Kindheit" erst jetzt gewählt wurde. Denn es war allen Akteuren deutlich anzumerken, wie sehr ihnen dieses Freude bereitete. Und auch im Publikum konnte man zahlreiche Kindheitshelden entdecken. Dem Einzug der Narreneltern als Kaiserpaar Sissi und Franz folgte der traditionelle Einzug der Narren und die Begrüßung durch den Zunftmeister.

Dann übernahmen Katharina Hübner und Sandra Winter die Krebsbachhalle. Bei ihren Moderationen zwischen den Auftritten banden sie immer wieder das Publikum ein. So musste Bürgermeister Alois Fritschi zum Alkoholtest auf die Bühne. Egal ob als flotte Bienen, die Fühler und Stachel über das Dorfgeschehen ausstreckten, oder im Blumencafé über Erziehung oder das Abnehmen sinnierend, sie rissen ihr Publikum mit. Sogar als Sofahelden in virtuellen Welten hatten sie etwas zu sagen. Ihr Bauchladen voller Ideen faszinierte ebenso wie die knallharte Recherche als rosarote Panther.

Michael Köpf half Katharina Hübner und Sandra Winter ebenso bei ihrer Bütt über das Dorfgeschehen wie Gerd Truckenbrod (von links). Die beiden Frauen führten auch durch das Programm. | Bild: Susanne Schön

Landsturm und Marketenderinnen luden zum Quiz „Eins, Zwei oder Drei“ ein. Erstaunlich gut saß das Wissen über Kinderserien. Der Narrenrat erzählte das Märchen vom Rotkäppchen auf eine ganz neue Art. Heraus stach dabei die Narrenmutter, die den Wolf lustvoll verkörperte. Die Krebsbachputzer nahmen sich musikalische Kindheitshelden wie die Backstreet Boys vor und wirbelten dazu über die Bühne. Die Zimmerleute tanzten dieses Jahr nicht. Doch auch als singende Schlümpfe waren sie ein echter Hinhörer.

Viele Akteure auf der Bühne kommen nicht aus dem Narrenverein

Erfreulich war auch die Bereicherung durch nicht im Narrenverein ansässige Gruppen. So begleiteten die Mitglieder des Musikvereins nicht nur gekonnt im Orchestergraben den bunten Abend. Als Blockflötenorchester mit Gesang verwöhnten sie mit Melodien aus Kinderserien. Für viele Kinder sind die Feuerwehrmänner und -frauen echte Helden.

Der Auftritt des Narrenrats beim Bunten Abend war in diesem Jahr mehr Sketch als Tanz. Das Publikum konnte staunen, wie man Rotkäppchen mit musikalischen Hits neu interpretieren kann. | Bild: Susanne Schön

Einige Mitglieder der Eigeltinger Feuerwehr hatten sich den Kindheitstraum von der Feuerwehr bereits verwirklicht und führten den Zuschauern nochmals vor Augen, welche Helden dort tätig sind. "Santo Domenico" Salatino hatte einen ganz besonderen Kindheitshelden – Max Raabe. Mit seiner Melodie ging er Fahrrad fahren. Einen besonderen Genuss bot wieder die „Eigeltinger Tanzgesellschaft“, bei der sich junge Frauen aus Narren- und Musikverein zusammentun, um gemeinsam zu tanzen.

Yvonne Bihler genoss die kurzfristige Verwandlung von der Kaiserin zum bösen Märchenwolf offensichtlich. | Bild: Susanne Schön

So gelebt machte Fastnacht dem Publikum und den Akteuren viel Spaß. Sie ließen sich gerne von närrischen Konfettiideen bestäuben. Zudem kann man auf hohem Niveau die Schwächen der Mitmenschen und der Gesellschaft liebevoll aufs Korn nehmen, sodass auch die Betroffenen herzlich mitlachen können. Die fröhlichen Stunden endeten auch in Eigeltingen um Mitternacht noch lange nicht. Die Ehrungen verdienter Narren finden übrigens am Rosenmontagabend durch Landvogt Christian Herz statt.

Die Akteure

Moderatorinnen: Katharina Hübner und Sandra Winter. Neun Landstürmler und Marketenderinnen luden zum Quiz „Eins, Zwei oder Drei“. Der Musikverein (Leitung: Martina Benett) umrahmte den Abend musikalisch und bildete ein Blockflötenorchester. Zehn Feuerwehrleute gaben Einblick in die Wehr. Mimo Salatino sang "Fahrrad fahr'n" von Max Raabe. Die Eigeltinger Tanzgesellschaft sind acht Tänzerinnen. Acht Narrenräte ließen Rotkäppchen aufleben. Acht Krebsbachputzer tanzten zu Hits der Kindheit. 14 Zimmerleute hatten als Schlümpfe ihren Auftritt (Leitung: Katja Metzger). Präsident Hermann Klaus begrüßte und verabschiedete das Publikum und dankte den Helfern.