Landwirtschaft hat ihren Stellenwert. Dies wurde bei der Hauptversammlung des Ortsvereins Eigeltingen des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) deutlich. Nicht nur waren viele Mitglieder erschienen. Auch die Gemeindeverwaltung betonte die gute Zusammenarbeit. Laut einer Pressemitteilung des Vereins wolle man optimistisch in die Zukunft schauen. Als Angebot an die Mitglieder habe man eine Besichtigung der Schwackenreuter Gärtnersiedlung in Mühlingen organisiert, sagte der Vorsitzende Konrad Schubert.

Holger Stich, BLHV-Geschäftsführer für den Bezirk Stockach, referierte zu aktuellen Themen aus der Arbeit des Verbandes und zeigte die Bandbreite der bei ihm eingehenden Probleme. Auch Wildschweine, die auf den Äckern und Wiesen der Mitglieder Schäden verursachen, und der Wolf, der auch im Verbandsgebiet des BLHV immer öfter gesehen wird und zunehmend die Weidehaltung in Gefahr bringe, spielten dabei eine Rolle.

Nicht immer helfe die Politik ohne Druck vom Berufsstand, sagte die stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbands Stockach, Doris Eichkorn, laut der Mitteilung. Sie forderte die Mitglieder auf, sich für die Belange des Berufsstandes einzusetzen.

Dass man die Anregungen und Wünsche der Landwirte in der Gemeinde Eigeltingen nicht überhöre, verdeutlichte die Anwesenheit der Gemeindeverwaltung. Hauptamtsleiter Walter Braun hob die gute Kooperation mit dem BLHV hervor. Auch das Thema Breitbandversorgung sei auf den Höfen von großer Bedeutung, so Braun. Der Kassierer des Eigeltinger Ortsvereins, Josef Löffler, weiß um die schlechte Internetversorgung auf den Höfen der Region. Er selbst hilft vielen Mitgliedern in den Räumen der Stockacher Bezirksgeschäftsstelle dabei, ihren gemeinsamen Antrag für den Erhalt von Ausgleichszahlungen für erbrachte Leistungen in der Landwirtschaft mit einem schnellen und leistungsfähigen Internetanschluss zu stellen. Die entsprechenden Grundstücke werden hierbei in Form eines grafischen Antrags gezeichnet, und die entsprechenden Nutzungen müssen im Onlineportal hinterlegt werden.

Braun machte allerdings deutlich, dass er keine Voraussage zur Fertigstellung des gemeindeeigenen Glasfasernetzes machen könne. "Auch mein privater Telefonanschluss läuft demnächst aus, und da ich weiter telefonieren möchte, muss auch ich diesen verlängern", so Braun mit Augenzwinkern. 2018 sorgte der plötzliche Ausfall des Planungsbüros für eine immense Verzögerung im Zeitplan. Aktuell werde jedoch mit Hochdruck an der Fertigstellung gearbeitet.