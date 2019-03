von Susanne Schön

Der Honstetter Musikverein ist eine wichtige Säule der Dorfgemeinschaft und ein Aushängeschild für Honstetten weit über die Ortsgrenzen hinaus. Der Musikverein untermalt viele kirchliche und weltliche Feiern und ist auch bei Festen in anderen Orten beliebter musikalischer Gast.

Die Mitglieder sind an Fasnacht Garant für abwechslungsreiche Auftritte. Zudem ist der Musikverein für die musikalische Begleitung der Narren ebenso wichtig wie die Guggenmusik Schtägge Näschter. Bei der Hauptversammlung im Probenraum wurde dies sehr deutlich. So dankten diverse Vorsitzende anderer Honstetter Vereine für gute Zusammenarbeit und auch Ortsvorsteher Werner Hirt war voll lobender Worte.

Stefan Müllerleile übergibt den Staffelstab

Die Zukunft des Vereins ist gesichert. Zum einen gab es bei den Wahlen eine deutliche Verjüngung des Vorstands. Stefan Müllerleile war 20 Jahre im Vorstand (davon zwölf Jahre als Vorsitzender) und prägte das Vereinsleben und das Herbstfest maßgeblich. Die Suche nach seinem Nachfolger gestaltete sich schwierig und gelang dann doch: Stefan Wolpert ist nun neuer Vorsitzender.

Dirigent David Johannes leitet die Musiker des Honstetter Musikvereins.

Schriftführer Christian Braun und Jugendleiterin Carina Bach wurden wiedergewählt. Auf Klaus Wolpert folgt Lukas Wolpert als Beisitzer der Passiven. Stefan Müllerleile wurde für Stefan Wolpert in den Festausschuss gewählt.

Die neuen Young stars hatten schon erste Auftritte

Aber auch der Bericht der Jugendleiterin zeigte auf, dass der Nachwuchs gesichert ist. 20 Zöglinge habe Honstetten. Anhand eines Leitfadens werden die Jugendlichen in den Verein eingebunden. Zudem wurden unter der Leitung von Felix Geigges die Young stars gegründet, sie hatten schon diverse Auftritte. Über ihre Zusammenarbeit mit der Eigeltinger Jungmusik wird nachgedacht.

Dirigent David Johannes präsentierte sich als Rechenkünstler und erhoffte sich eine Steigerung der Probenbesuche um drei Prozent auf dreißig Prozent. Er blickte positiv auf das Wertungsspiel beim Verbandsmusikfest und auf das Jahreskonzert, welches erstmals mit großem Erfolg als Saisonauftakt ausgerichtet wurde.

Trotzdem wird es am Samstag, 13. April, wieder ein Abendkonzert geben. Er stellte den Musikern zudem einen Marsch- und Polkaworkshop in Aussicht sowie dazu passend Marschproben auf dem Sportplatz.

Termin für Herbstfest steht fest

Das Herbstfest findet vom 6. bis 9. September statt. Den Freitag eröffnet zum zweiten Mal Dreirad, die zwar in der Region nicht so bekannt sind, aber schon am Oktoberfest gespielt haben. Auch Vlado Kumpan ist wieder für Samstag gebucht. Der Ablauf folgt auch sonst bewährten Mustern.

Das Herbstfest bedeutet viel Arbeit, ist aber eine wichtige Einnahmequelle für die vielfältigen Aktivitäten. Und es stärke auch die Kameradschaft im Verein auf besondere Art, betonte Stefan Müllerleile.