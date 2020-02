von Susanne Schön

Die Reutemer Holzer sind neu aufgestellt in die Dorffasnet gestartet. Es hat sich nicht nur die Anzahl der Holzer gesteigert und verjüngt, sondern es gab auch einen Wechsel an der Spitze. Heinz Kamenzin gab den Vorsitz an seinen Sohn Dominik weiter.

Dieser hatte schon zuvor das Vertrauen seiner Holzer getestet: Dank der Gewissheit, dass sie ihn immer auffangen, wie sie es beim Crowd-Surfing (das Fallenlassen in die Menge, die einen dann trägt) bereits in der Vergangenheit getan hatten, konnte er der Wahl getrost entgegensehen.

Mitgliederzahl steigt an

Heinz Kamenzin rief die Holzer auf, seinen Sohn zu unterstützen und so zusammenzustehen wie sie es bei den Narrentagen in Eigeltingen getan hatten. „Wenn der Baum gestellt wird, hat einer das Sagen. Die anderen bleiben bei den Schwalben stehen und tun ihre Arbeit!“

Erst nach getaner Arbeit werde dann gefeiert. „Wir haben in Eigeltingen ein gutes Bild abgegeben“, blickte er erfreut auf das dortige Narrenbaumstellen zurück. Dafür habe er auch von anderen immer wieder Lob für die Holzer bekommen.

Positive Bilanz der Narrentage

Die Narrentage waren für die Reutemer Holzer so etwas wie eine verspätete Jubiläumsfeier. Das ließ sich unter anderem dem Schriftführerbericht entnehmen. 1997 gründeten sich die Holzer. Somit sind sie 22+ Jahre alt, ein närrischer Geburtstag.

Noch immer gehören den Holzern nur Männer an. Sie sind ein wichtiger Teil der Reutemer Fasnacht, stellen sie doch den schönsten aller Narrenbäume. Auch sonst sind sie mit Motorsägen und Traktoren sowie motorisierten Zweirädern ein wichtiger Teil der Dorfkultur. Und weder zu übersehen noch zu überhören.

Traktorausfahrt gehört dazu

Für die Reutemer Holzer gibt es nicht nur Fasnacht im Dorf und bei Narrentreffen. Mindestens eine Traktorausfahrt gehört ebenso dazu. Übernachtet wird dann im Plan- und Bauwagen sowie in großen und Einmann-Zelten. Auf jeden Fall haben die Männer immer viel Spaß, wenn sie gemeinsam losziehen.

Als neue Anwärter wurden Sebastian Menke, Michael Benz, Patrick Kempter, Jörg Herrmann und Tobias Schubert begrüßt. Somit stieg die Zahl auf fast 40 Mitglieder an.

Heinz Kamenzin wird Ehrenoberholzer

Da die Holzer eine freie Gruppe und kein eingetragener Verein sind, haben sie sich eigene Rituale geschaffen. So konnte der neue Oberholzer Heinz Kamenzin zum Ehrenoberholzer ernennen – sichtbar an einer goldenen Kordel für den Hut – und ihm zudem einen selbstgemachten Dackelorden umhängen. Den kann man sicher beim Bunten Abend im Dorfgemeinschaftshaus am morgigen Fasnetsunntig ebenso bestaunen wie das Programm.