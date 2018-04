Eigeltingen Azubis buddeln für Eigeltinger Partnerschule

Beim neuen Pausenhof der Gemeinschaftsschule in Eigeltingen geht es dank Kooperation mit einem Unternehmen gut voran.

Freunde erkennt man daran, dass sie da sind, wenn man sie braucht. Das mag sich auch Storz-Ausbildungsleiter Herbert Aggeler gesagt haben, als ihn Mitte vergangenen Jahres Werner Leber anrief, der ehemalige Rektor der Gemeinschaftsschule Eigeltingen. Man plane die Neugestaltung des Pausenhofes, kein kleines Projekt für die Schule, da gehe es um Erdarbeiten, später um ein Betonfundament für eine Kletterpyramide… Ob die Firma da vielleicht helfen könne? Aber sicher! So wird die Reaktion in einer Pressemitteilung zitiert. Zumal das Unternehmen mit dieser Schule schon seit längerem eine Freundschaft und Kooperation verbindet. Und zumal einer der aktuellen Azubis selber bis vor kurzem die Schulbank in Eigeltingen drückte: Noah Zimmermann.

Also rückten jetzt Noah, der sich im zweiten Lehrjahr zum Baugeräteführer befindet, und sein Lehrlingskollege Haiko Binkert (drittes Lehrjahr) an – mit Minibagger und Radlader. Sie erledigten die Grabearbeiten, sowohl für die geplante große Spiele- und Bewegungslandschaft mit Kletterpyramide und Geschicklichkeits-Rondellen als auch für einen Fahrradabstellplatz. Die beiden hoben vier Gruben aus; die größte misst zwölf mal zwölf Meter.

Natürlich blieb das Treiben nicht unbemerkt. Einige besonders interessierte Neuntklässler durften sich unter Aufsicht und Anweisung der beiden Azubis selber einmal als Führer von Minibagger und Radlader ausprobieren. Siebtklässler griffen zu Schaufeln.

Auch den jetzigen Schulleiter Michael Wernersbach freut diese schnelle und effektive Hilfe: „Unsere Bildungspartnerschaften mit Unternehmen und besonders mit dieser Firma ist eine Win-Win-Situation für alle – für die Schule und die Firmen. Unsere Gemeinschaftsschule in Eigeltingen hat einen ziemlich großen Einzugsbereich. Unsere 550 Schüler wollen mit ihren jeweiligen Abschlüssen alle einmal einen Beruf lernen. Da ist es gut, wenn sie frühzeitig mit Unternehmen in Kontakt kommen. Und wenn ein ehemaliger Eigeltinger Schüler dann als Azubi wieder auftaucht, ist das besonders schön.“ Beim Schulfest am 5. Mai soll die neue Anlage offiziell eingeweiht werden.