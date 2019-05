von SK

Polizisten haben ein Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Medikamenteneinfluss am Steuer saß. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 23.15 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, war der 64 Jahre alte Autofahrer einem anderen Verkehrsteilnehmer aufgefallen, weil er mit seinem Auto ohne Licht, mit einem platten Reifen und in Schritttempo mitten auf der Straße fuhr. Die Polizisten veranlassten eine Blutprobe im Krankenhaus. Außerdem hatte der Mann nicht den nötigen Führerschein. Wegen beidem muss er sich nun verantworten.