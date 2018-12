von Susanne Schön

Zahrte Stil- und sonstige Blüten konnten die Besucher der ungewöhnlichen Bilderschau von Peter Zahrt im Blumencafé von Mandy Schaale entdecken. Im Blumencafé gibt es eigentlich keine freien Wände und doch wählte der Künstler Peter Zahrt diesen Ort aus, um seine Bilder zu präsentieren. Seine Kunstwerke sind im Übergang von seinem 75. zum 76. Lebensjahr in vielfältigen Ausstellungen zu sehen.

Der Künstler stellt seine Kunst ausführlich vor

Schon bei Vernissagen und zum Teil auch während der Ausstellungen nahm sich Peter Zahrt Zeit, seine Bilder zu erklären und zu kommentieren. Wobei die gesellschaftskritischen Kunstwerke dies meist auch sehr deutlich für sich alleine tun. Bei der Bilderschau im Blumencafé kamen die Besucher nun bei jedem Bild in den Genuss, in die Welt voll zartbitterer Gedanken einzutauchen, wie es sonst nur bei einem persönlichen Besuch in seinem Atelier der Fall ist. Dabei wurde viel gelacht, manches mal blieb einem aber auch das Lachen in Halse stecken. Wie bei dem Bild, bei dem ein Kind mit Kardinälen abgebildet ist. Dabei war die Verknüpfung von Kirche und Kindesmissbrauch sofort präsent bei den Betrachtern.

Ein Austausch mit Peter Zahrt ist immer zu empfehlen, denn er hat viel zu erzählen. Seinen hessischen Einschlag hat er nie verloren. Und so flossen auch bei der Bilderschau die Worte nur so von seinen Lippen. Der Anfang war oft in seinem Bild begründet, doch dann schlug der Künstler seine gedanklichen Haken und entdeckte beim Sprechen und Vorlesen neue Aspekte, denen er solange nachging, bis es ein neues Ziel gab oder das alte wiedergefunden war.

Kritik an der eigenen Zunft

Dabei waren Fragen ebenso willkommen wie Kommentare. Zahrt warf seinen messerscharfen Blick, den er in der Zeit, als er als Grafiker arbeitete, erwarb, auf die Gesellschaft ganz allgemein, aber auch auf den Kunstbetrieb im Speziellen. Bei Letzterem schlug er den Bogen von aus Hobby malenden Aquarelleusen bis zu hochnäsigen Vernissagebesuchern, kritikunfähigen Künstlern und sonstigen Gestalten im Kunstbetrieb. Anwesende waren dabei natürlich ausgeschlossen.