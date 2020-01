Ein 29-jähriger wollte in einer Linkskurve an einem verkehrsbedingt wartenden Bus vorbeifahren, streifte diesen aber. Hierbei brach der linke Außenspiegel ab und die Fensterscheibe der hinteren Bustür ging zu Bruch.

In beiden Bussen waren Passagiere an Bord. Verletzt wurde jedoch niemand, so die Polizei in ihrer Pressemitteilung.