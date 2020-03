Der 43-Jährige war laut einer Mitteilung der Polizei für vorbereitende Arbeiten im Lichtschacht eines Kellerfensters an einem Einfamilienhaus. Neben dem Schacht lag ein Stein auf einem Karton. Der Wind setzte den Stein in Bewegung, so dass dieser in den Schacht und auf den Kopf des Mannes fiel. Der 43-Jährige erlitt dabei eine Kopfverletzung und musste ins Krankenhaus gebracht werden.