Eigeltingen vor 3 Stunden

App gegen Schlaglöcher: Warum die Gemeinde die Straßen in Zukunft digital im Auge behalten möchte

Bei vielen Straßen verliert man schnell den Überblick. Damit dies nicht passiert, will die Gemeinde Eigeltingen den Zustand der Straßen in Zukunft mit einer App überwachen. So soll man schon früh Schäden entdecken und beheben. Allerdings fehlt dafür oft das Geld.