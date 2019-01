von Susanne Schön

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Eigeltingen war dieses Jahr besonders gut besucht. Auffällig war die große Zahl an auswärtigen Besuchern. Der Grund dafür war Pater Anselm Grün, den Bürgermeister Alois Fritschi als Gastredner gewinnen konnte. Die Jahre zuvor sprachen immer Politiker. Fritschi merkte schmunzelnd an: "Politiker kommen und gehen. Heute gibt es etwas Nachhaltigeres."

Elf Geisteshaltungen zählte Pater Anselm Grün auf. Doch immer in der aktiven Form. Seine Tipps, wie man sein Leben gestalten soll, waren zwar von der christlichen Sicht geprägt, doch flossen auch Zitate römischer und griechischer Klassiker oder moderner Philosophen ein. Sein Weg zu mehr Zufriedenheit ist nicht die Veränderung, sondern die Verwandlung. Die Verwandlung im Sinne der Selbstwerdung, annehmen was ist und immer mehr zu sich selbst finden.

Die erste Geisteshaltung auf dem Weg der Verwandlung war für ihn: achtsam leben. Gefolgt vom authentisch sein. Dann zählte er verschiedene Weg von barmherzig sein auf. Zudem wandle ein dankbarer Blick vieles. "Danken kommt vom Denken. Wer richtig denkt, ist dankbar." Als Fünftes zählte er ehrfürchtig sein auf, im Sinne von den anderen respektieren und achten. Es folgte der Rat gelassen zu sein – loszulassen, was wachsen soll. Dazu passte dann gut genügsam zu sein. Und dass gleich im Doppelsinn von dankbar sein und sich selbst zu genügen.

Die Krebsbachhalle war beim Neujahrsempfang bis auf den letzten Platz besetzt. Unter den Besuchern waren auch Gäste aus den Nachbargemeinden. | Bild: Susanne Schön

Auch hingebungsvoll sein zu können, ermögliche Wandlung. Das, was belastet, in Hingabe zu wandeln und nicht in Vorwurf. Sich ganz in eine Aufgabe hineingeben, ohne den Wunsch von Selbstoptimierung. "Seien sie klug! Aber nicht im Sinne von gerissen", riet Anselm Grün seinen konzentriert lauschenden Zuhörern. Es gebe keine absolut richtige Entscheidung, und wer entscheide, mache sich angreifbar. Doch ohne kluge Entscheidungen gebe es kein Wachstum.

Vergebung kann Wunden in Perlen verwandeln

"Die Hoffnung stirbt zuletzt – das heißt, ohne Hoffnung ist alles tot." Den Unterschied zwischen Hoffnung und Erwartung machte Anselm Grün daran fest, dass man auf oder für etwas hofft. Am Schluss stand die Vergebung. Deren höchste Form es sei, Wunden in Perlen zu verwandeln. Vergebung ist für Anselm Grün die Befreiung von der Macht des anderen. Als Ziel seines Vortrags wollte der Pater seine Zuhörer in dem bestärken, was sie eh schon fühlen und mit der innewohnenden Weisheit der eigenen Seele in Berührung zu kommen.

Bürgermeister Alois Fritschi freut sich auf Breitbandversorgung

Anselm Grün lobte Eigeltingen als lebendige Dorfgemeinschaft. Dieses Bild zeichnete auch der Bürgermeister bei seinem Jahresrückblick und dem Ausblick auf Kommendes. "Wir haben in den letzten Jahren in allen Ortsteilen sehr viel bewegt." Er dankte Bürgern und Unternehmern für ihre Geduld beim Ausbau der Breitbandversorgung. Es habe viele unvorhersehbare Ereignisse gegeben, die das Sieben-Millionen-Euro-Projekt verzögerten. So sei der Gemeinde das Planungsbüro abhandengekommen und die Schnittpunkte mit der Telekom hätten vieler Verhandlungen bedurft. Dass er zu optimistisch an das Ganze herangegangen sei, sei aber sein einziger Fehler gewesen. Doch noch in diesem Jahr soll das Lichtwellensignal fließen.