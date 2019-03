von Susanne Schön

Mit der Hauptversammlung startet die Jugendfeuerwehr ins Jahr. Dieses Jahr gibt es neben den üblichen Aktionen wie Berufsfeuerwehrtag oder Workshopwochenende, Nachtwanderung, Videoabenden, Badeausflug und Sommerferienprogramm einen weiteren Höhepunkt – das Zeltlager der Jugendfeuerwehren des Landkreises findet in Eigeltingen statt! Ein Zeltlager im eigenen Ort ist immer etwas ganz besonderes. „Dass das Zeltlager ausfallen könnte war für uns mit Blick auf die Jugendlichen keine Option“, hob Jugendwart Frank Gommeringer hervor. Spontan ist Eigeltingen als Ausrichter eingesprungen.

Alle stehen hinter dem Zeltlager

Frank Gommeringer ist froh, dass sein Jugendleiterteam mit Betreuern, die Jugendlichen mit ihren Eltern und auch Gemeinde sowie alle Abteilungen der Eigeltinger Feuerwehr hinter dem Zeltlager stehen. Es beginnt wie immer am Nachmittag des letzten Schultags vor den Sommerferien, der dieses Jahr ausnahmsweise auf einen Freitag fällt. Aber sonst bleibt der Ablauf wie jedes Jahr. Vor sieben Jahren war das Zeltlager bereits in Eigeltingen. Zwischen Schule und Lochmühle wird vom 26. bis 31. Juli wieder ein Dorf im Dorf entstehen. Bürgermeister Alois Fritschi dankte für die Bereitschaft, die Organisation des Zeltlagers zu übernehmen und sicherte seine Unterstützung zu: „Das Zeltlager ist für uns ein Aushängeschild, eine Imagesache.“

Starkes Betreuerteam

Dass dies reibungslos gelingen kann, liegt auch an der großen Begeisterung der rund 40 Jugendlichen, die in der Eigeltinger Jugendfeuerwehr aktiv sind. Sie engagieren sich nicht nur bei den Proben, sie tragen auch die Gelben Säcke in der Gemeinde aus, um sich ihre vielfältigen Aktivitäten zu ermöglichen. Zudem werden sie bestens ausgebildet für die aktive Wehr. Jedes Jahr gibt es viele, die die verschiedenen Leistungsabzeichen erringen und auch dieses Jahr konnte wieder ein Feuerwehrmann aus der Jugendfeuerwehr bei den Aktiven begrüßt werden.

Auch das Betreuerteam ist eine starke Gemeinschaft. So wurde im vergangenen Jahr gleich zwei Hochzeiten, eine Geburt und ein 80. Geburtstag gefeiert. Jugendleiterin Sabrina Hübner bedankte sich im Namen aller und befand: „Es sind tolle Freundschaften entstanden.“