von Susanne Schön

Dank des schnellen Eingreifens von mehr als 50 Einsatzkräften aus den Feuerwehrabteilungen Eigeltingen, Heudorf, Reute und Rorgenwies und der Mithilfe der anliegenden Landwirte waren die Flammen schnell gelöscht.

Die Feuerwehrabteilung Heudorf hat ein Wasserfass zum Wassertank für Einsätze umgebaut. Dieser kommt auf dem gesamten Gemeindegebiet zum Einsatz. Bild: Susanne Schön

Manche waren sogar in Personalunion, also ausgebildete Feuerwehrmänner, die mit ihren landwirtschaftlichen Tanks das Wasser in die Fläche brachten und beispielsweise die noch rauchenden Halme untereggen konnten.

Die Ursache, warum sich das Feld entzündet hatte, war unklar. Es war kein Fahrzeug oder Mensch vor Ort. Bild: Susanne Schön

Die Zusammenarbeit der Feuerwehrabteilungen Eigeltingens mit den Landwirten bewährte sich einmal mehr. Bild: Susanne Schön

Uwe Hartmann war von der Führungsgruppe vor Ort und konnte per Augenschein „Feuer aus“ melden, bevor er dies mit dem Einsatzleiter besprach. Denn er stellte fest, dass in der Gemeinde Eigeltingen die Wege weit seien: Durch die Schläuche konnte der Einsatzort mitten auf dem Feld nicht von allen Seiten angefahren werden und er musste von Guggenhausen zu Fuß zum Einsatzort.

In Eigeltingengibt es einige Landwirte, die auch als Feuerwehrmänner ihren Dienst tun. Sie haben bei einem Flächenbrand das nötige Gerät und die richtige Ausbildung. Bild: Susanne Schön

Die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Landwirten hat sich bewährt. Dank der Wassertanks in den Feuerwehrfahrzeugen und den Wassertanks der Landwirte war genug von Löschmittel in kurzer Zeit auf dem Feld und es mussten keine langen Löschleitungen aufgebaut werden.