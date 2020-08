Der 86-Jährige fuhr von der Gemarkung Minkenmühle kommend in Richtung Hirschlanden, als er wenige Meter vor der Einmündung der K 6114 von der Fahrbahn abkam, einen Holzmasten beschädigte und in einem Graben zum Stehen kam, so die Polizei.

Der Mann entfernte sich von seinem Auto, konnte jedoch kurze Zeit später in einem Waldstück aufgefunden werden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann, der sich leicht verletzt hatte, in ein Krankenhaus. Der Opel, der einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro aufwies, musste abgeschleppt werden.