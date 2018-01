vor 1 Stunde SK Eigeltingen 500 Euro Schaden nach gescheitertem Aufbruch: Täter schlägt gegen Wagen

Ein Unbekannter hat einen an der Bachstraße in Eigeltingen geparkten Mercedes beim Versuch, den Wagen aufzubrechen, beschädigt. Beim Herausbrechen des Türschlosses entstand auch ein Schaden am Lack. Außerdem wurde laut Polizeiangaben gegen die Beifahrertür getreten, der Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt.