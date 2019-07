von Susanne Schön

Bereits zum 40. Mal wurde am Wochenende in Heudorf das Grümpelturnier um den Zäpflecup ausgetragen. Das beliebte Turnier war zuvor verschoben worden, da es in der Gemeinde weitere Veranstaltungen gab. „Manch eine Gruppe hatte sich den alten Termin frei gehalten und darum keine Zeit“, bedauerte der Vorsitzende des Sportverein Heudorf-Raithaslach-Rorgenwies, Manuel Ramsperger.

Viel Spaß auch beim Neun-Meter-Schießen

Und doch wagten sich 25 Mannschaften bei sommerlichen Temperaturen und stürmischen Wetterprognosen auf den Rasen, um sich zu messen. Am Neun-Meter-Schießen nahmen 20 Mannschaften teil. „Das hat guten Anklang bei den Teilnehmern gefunden, vielleicht werden wir es wieder ausrichten“, freute sich Manuel Ramsperger.

Auch dank der Partynacht mit DJ bleiben einige Teilnehmer auf dem Gelände. Manche reisten mit Wohnwagen oder Zelt an, andere schliefen im Clubheim oder bei Freunden. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden. So wuchsen die Sportler und ihre Fans wieder zu einer großen Familie zusammen.

Je drei Mannschaften gewinnen

Gewonnen hat den Zäpflecup „As Koma“ vor „Ajax Dauerstramm“ und „Glasbier Ranger“ bei den Aktiven, „Freundeskreis“ vor „Mad Soccers“ und „Young Boys“ bei den Passiven sowie „The running gag“ vor „FC Gutimschuss„ und „SC Haudenäbe„ bei den Damen.

Das Neun-Meter-Schießen gewannen „Fassbier Rangers“ vor „Stiftung Wadentest“ und den „Glasbier Ranger“ bei den Aktiven, „Hab ich vergessen“ vor „FC Bombare“ und „Durchfall total“ bei den Passiven und bei den Damen „Running Gag“ vor „Gut im Schuss“ und „SC Haudenäbe„.

DFB-Fußballcamp im September

So lustige Namen gibt es im Alltag auf dem Fußballplatz zwar nicht. Doch steht in Heudorf Gemeinschaftssinn und die Freude am Spiel auch im sportlichen Alltag und Training an erster Stelle. Dazu braucht es nicht nur gepflegte Sportanlagen und Sportgeräte sondern auch Trainer und viele ehrenamtliche Helfer sowie Nachwuchs. Zu dessen Motivation und Ausbildung findet vom 2. bis 4. September wieder ein DFB-Fußballcamp in Heudorf statt.