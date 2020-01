von Susanne Schön

Die Guggenmusik Schtägge Näschter Honstetten bezeichnet sich selbst als Party- und Stimmungsgarant. Die jungen und junggebliebenen Musiker eint die große Freude an der Blasmusik, dabei ist es ihnen egal, ob sie an Karneval, Fasnet oder Fasnacht spielen sollen. Sie waren nämlich schon in ganz Deutschland unterwegs, als Höhepunkte machen sie für sich Singen, Stockach, Überlingen, Jena, Köln und Konstanz aus. Weit über den Hegau hinaus sind sie auch durch Auftritte in Funk und Fernsehen bekannt.

Große Spiellust

Ein Hingucker sind sie seit 25 Jahren mit ihren blau-grau-schwarz-silbernen Kostümen und den aufwändig geschminkten Gesichtern. Zudem sind sie nicht zu überhören. Das liegt nicht nur an der Lautstärke, sondern ebenso an ihrer großer Spiellust. Eigentlich sind alle in einem Musikverein aktiv und viele spielen zusätzlich in anderen Musikgruppen. Denn sie haben einfach Rhythmus im Blut. Die närrische Zeit gehört aber den Schtägge Näschtern. Zwar steht im Vereinsnamen Honstetten, doch kommen auch viele Musiker aus anderen Orten.

Die Schtägge Näschter begeistern stets ihr Publikum wie hier bei ihrem 20-jährigen Jubiläum, welches ebenfalls an zwei Tagen in Heudorf stattfand. | Bild: Susanne Schön

Ganz stark sind beispielsweise die Heudorfer vertreten. Zu ihrem großen Repertoire gehören neben modernen Hits aus den Charts auch spezielle Klassiker. Dazu glänzen sie mit starken Improvisationen. Ihrem Beat kann sich keiner entziehen. Davon kann man sich am Jubiläumssamstag selbst überzeugen, denn da treten sie auf. Die Heuliecher freuen sich, dass die Schtägge Näschte auch an Fasnacht vermehrt im Ort zu hören sein werden. Weitere Auftritte in der Jubiläumssaison findet man auf der Homepage. „Solltet Ihr Interesse an unserer Guggenmusik haben, dann bucht uns doch einfach. Wir freuen uns über jeden tollen Kontakt“, lädt der Vorsitzende Sascha Hirt ein.

Aktuell 47 Musiker

„Wenn ihr Interesse an einer passiven oder aktiven Mitgliedschaft bei der Guggenmusik habt, schreibt uns doch einfach an“, fügt er noch an. Aktuell sind es 47 Musiker, darunter auch noch Gründungsmitglied Alexander Stützle, der viele Jahre Vorsitzender war. Beim ersten Auftritt am 11.11.1995 im Vereinsheim des RSV Honstetten spielten etwa 20 junge Musiker unter der Leitung von Ronny Keller. 2003 folgte der Eintrag ins Vereinsregister. Erster offizieller Vorsitzender war Felix Geigges. 1997 wurde nicht nur das Kostüm genäht, es gab auch erste Auftritte jenseits der Ortsfasnacht. Zu ihrem zehnjährigen Jubiläum überraschten sie mit neuem Kostüm.

Sicherlich wird die Hochbuchhalle auch wieder voller Besucher sein, wenn die Schtägge Näschter wie hier die Bühne wieder erobern. Zwei Tage lang wird das 25. Jubiläum gefeiert. | Bild: Susanne Schön

Längst sind die Schtägge Näschter mehr als ein Geheimtipp. Einem Millionenpublikum sind sie spätestens seit ihren ersten Fernsehauftritten 2005 und 2006 bei der Konstanzer Konzilfasnacht oder 2008 auf dem Narrenschiff „Bütt an Bord – Narrenschiff auf Neckar, Rhein und Bodensee“ bekannt. Bereits zum 20-jährigen Jubiläum reichte eine Nacht nicht zum Feiern aus ,und so wird auch in diesem Jahr wieder zwei Tage gefeiert. Den ersten Auftritt im Jubiläumsjahr haben die Schtägge Näschter zudem hinter sich, sie begannen die Fasnacht 2020 in Liggersdorf.