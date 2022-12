Ein 23-Jähriger sei Samstagnacht gegen 1.30 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Eigeltingen gefahren. Dabei sei er mit dem Fahrzeug zunächst nach links ins Bankett geraten und habe dort zwei Leitpfosten überfahren. In der Folge sei das Auto mit einem Telefonmast kollidiert, über eine Wiese gerutscht und gegen mehrere Bäume am Waldrand geprallt, ehe es liegengeblieben sei. Der 23-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.

Ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme haben einen Wert von 0,6 Promille ergeben. Der junge Mann habe zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus und seien Führerschein abgeben müssen.

Am Auto sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden. Die Schadenshöhen am Telefonmast, der umgeknickt sei und an dem die Telefonleitung gerissen sei, sowie an den Leitpfosten beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 23-Jährigen eingeleitet.