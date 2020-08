Ein 22-Jähriger war laut einer Mitteilung der Polizei in Richtung Eigeltingen-Münchhöf unterwegs, als ihm in einer scharfen Linkskurve ein Reh vor das Auto sprang. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 22-Jährige aus, kam mit dem Wagen rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug, wodurch ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand.

Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden.