Eigeltingen 21-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Erst ist die junge Frau auf der L 440 von der Fahrbahn abgekommen, dann prallte sie gegen einen anderen Wagen.

Eine 21-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Wagen am Samstagmorgen gegen 9 Uhr auf der L 440 von Eigeltingen in Richtung Guggenhausen in einer Kurve ins Schleudern geraten. Laut Bericht der Polizei sollen die Witterungsverhältnisse und nicht angepasste Geschwindigkeit Schuld an diesem Unfall sein. Der Pkw kam von der Fahrbahn ins Bankett ab und anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück. Dort kam es im Weiteren zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto einer 20-jährigen Autofahrerin. An beiden Fahrzeugen soll augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Beide Beteiligten wurden verletzt, wobei die Verursacherin in einem naheliegenden Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste.