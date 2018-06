Ein Auto ist in Büsingen mit einem Linienbus zusammengestoßen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Unfall an der Einmündung Junkerstraße und Griesstraße am Montagmittag. Die Fahrerin des Autos habe beim Abbiegen die Vorfahrt des Busses nicht beachtet, so die Unfallschilderung der Polizei. Der Schaden wird auf 5500 Euro geschätzt.