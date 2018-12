von Wolfgang Schreiber

Trotz winterlich kalten Wetters nutzten Büsinger und Dörflinger die Gelegenheit eines Tages der offenen Tür und besuchten die am Ufer des Rheins gelegene Kläranlage. Die Anlage mit dem vom in Büsingen wohnenden kubanischen Künstler Roman Reyes bemalten Klärturm ist ein Gemeinschaftswerk der deutschen Gemeinde Büsingen und der Schweizer Gemeinde Dörflingen. Zwei Festbankgarnituren im geheizten Betriebsgebäude waren immer besetzt, so wird berichtet, und Helmut Güntert, der die Kläranlage seit 20 Jahren betreut, erklärte mit einigen Führungen die Funktionsweise der Anlage.

Umweltschutz hat hohe Priorität

Fast auf den Tag genau vor 40 Jahren ist die Kläranlage in Betrieb genommen worden. Büsingens Bürgermeister Markus A. Möll und Dörflingens Gemeindepräsident Pentti Aellig unterstrichen, dass der Umweltschutz in beiden Gemeinden hohe Priorität habe. Sie wollen hygienisch einwandfreies Trinkwasser aus den Grundwasservorkommen beibehalten und die Bademöglichkeit im offenen Rhein gewährleisten. „Wir geben fast klares Wasser in den Rhein“, interpretierte Bürgermeister Möll die Messwerte.

Die Zukunft wird ein paar Unwägbarkeiten bringen

Im Jahr 2021 steht die Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung der Anlage an. Die Gesetzgebung kann möglicherweise verlangen, dass eine vierte Reinigungsstufe einzubauen ist, welche Rückstände von Medikamenten herausfiltert. Und, so sagte Burkhard Raff, der die Büsinger Kläranlage als Ingenieur begleitet, dass nach 40 Jahren der Beton überprüft werden muss.

Aus diesen Gründen hat sein Gottmadinger Ingenieurbüro berechnet, was es kosten würde, die Abwasser von Dörflingen und Büsingen in die Schaffhauser Kläranlage Röti zu leiten, die vor dem Rheinfall liegt. Die Einleitung des Abwassers ins Schaffhauser Kanalisationssystem sei kostenintensiv, ergaben erste Berechnungen. Ein anderes Ingenieurbüro untersucht die Möglichkeit, die Abwässer von Gailingen, Diessenhofen, Dörflingen und Büsingen der Röti zuzuführen. Man sieht, es ist einiges im Fluss.