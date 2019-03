von Wolfgang Schreiber

Sprichwörtlich heißt es: Me isch halt hinnedrii wie die Alt Fasnacht. Die Alt Fasnacht, auch Buurefasnacht genannt, im Unterschied zur Herrenfasnacht oder Pfaffenfasnacht, die am Schmutzigen Dunnschtig beginnt und am Aschermittwoch endet, hat in Büsingen Tradition. Sie ist gar nicht "hinnedrii", sondern "up to date". Am Donnerstag nach Aschermittwoch, am 7. März um 18 Uhr, werden die Männer und Frauen der Narrenzunft Hobelgeiss, angeführt von Hobelgeiss-Präsident Stephan Burmeister und mit Hilfe der Narrengesellschaft Schaffhausen, den Narrenbaum im Narrennest errichten und somit die Buurefasnacht eröffnen.

Feiern im Narrennest

Narrennest, so wird der große Platz vor dem Bürger- und Gemeindehaus genannt. Damit bietet sich all denen, die die vergangenen tollen Tage der Herrenfasnacht verpasst haben oder etwas verspätet auf den Fasnachtsgeschmack gekommen sind, Gelegenheit zur Fortsetzung des närrischen Treibens.

Der von den Kleinen ersehnte Kinderball, ein alljährlicher Höhepunkt für den Narrensamen, findet am Samstag, 9. März, um 14 Uhr im Bürgerhaus statt. Am Abend steigt mit der Geissen-Party der Narrenball im beheizten Festzelt im Narrennest.

Die Party mit Discjockey und Guggenmusiken aus Singen (Hohentwielburgteufel) und den Gailinger Dschungelklöpfer bleibt den volljährigen Narren reserviert. Selbstverständlich mit fasnächtlichen Tanz-Aufführungen und Sketchen.

Umzug-Tradition seit 1949

Am Sonntag, 10. März, 14 Uhr, folgt dann wieder der traditionelle Umzugsnachmittag – er wird seit 1949 veranstaltet – mit anschließendem närrischen Treiben im Narrennest. Am Umzug, der wieder von den Speakerinnen Ursula Leutenegger und Edith Auer kommentiert wird, umfasst dieses Jahr 50 Gruppen, also weniger als letztes Jahr. Er wird sich diesmal in anderer Richtung bewegen, startet im Neubaugebiet und endet am Narrennest.

Da die Narrenzunft Hobelgeiss zur Narrenvereinigung Hegau-Bodensee gehört, sind wieder viele Narren der schwäbisch-alemannischen Fasnacht mit ihren holzgeschnitzten Masken dabei.