Ein 45-Jähriger sei mit seinem Auto von der Bodanrückstraße in die Kaiserpfalzstraße abgebogen. Dabei sei er mit einem Fahrzeug auf der Kaiserpfalzstraße zusammengestoßen. Beide Fahrer seien bei der Kollision verletzt worden.

Ein Rettungswagen habe den 45-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer habe sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Höhe des an den Autos entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt, so die Polizei.