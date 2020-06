Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Zwei DLRG-Einsätze wegen vermeintlichen Bade-Unfällen

Als falscher Alarm haben sich am Wochenende zwei Einsätze wegen einem vermissten Schwimmer und einer Person auf einer Badeinsel in Not in Bodman-Ludwigshafen erwiesen.