Ein weiterer Schritt bei einem Millionenprojekt: Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirr überreichte in Bodman-Ludwigshafen einen Bewilligungsbescheid über einen sechsstelligen Betrag für die Flurneuordnung am Seeufer. Hinter diesem sperrigen Begriff steckt eine wichtige Veränderung: Wirtschaftswege über rund dreieinhalb Kilometer Länge sollen entstehen und durch die Neuanlage von Wanderwegen und Aussichtspunkten werde das Gebiet für Bewohner und Touristen erlebbar gemacht. „Der Weg am Ufer wird vom Verkehr befreit, dort kann sich die Natur entwickeln“, fasste die Staatssekretärin zusammen.

Bereits im vergangenen Jahr entstand am Bodenseeufer Richtung Marienschlucht eine Krainerwand. Eine Ufersicherung dieser Bauweise ist am Bodensee neu. Die vorgezogene Maßnahme war Teil der Flurneuordnung, die hauptsächlich der Sicherung des Obstanbaugebietes südöstlich von Bodman dienen soll. Dafür gab es bereits einen Zuschuss von 330.000 Euro vom Land Baden-Württemberg.

Jetzt überreichte Friedlinde Gurr-Hirsch den Bewilligungsbescheid für das Verfahren. Dieser ist mit einem weiteren Zuschuss von rund 407.000 Euro verbunden. Die übrigen Kosten des etwa eine Million teuren Verfahrens tragen Gemeinde und Grundstückseigentümer.

Freude über den Zuschuss

Bürgermeister Matthias Weckbach freute sich über den großzügigen Zuschuss, der Landwirtschaft, Kommune und Obstbauern sehr helfe. Er beschrieb, dass die Wege durch Erosion des Uferbereiches insbesondere bei Bodenseehochwasserstand oder heftigem Regen stark gefährdet und gerade zur Erntezeit im Herbst teilweise nicht nutzbar waren.

Johannes von Bodman, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft, fasste die Situation vor Ort zusammen: „Was braucht man, um sich wohl zu fühlen? Etwas Gutes zum Essen, Bewegung, Sonne und Licht.“ Dieser Bereich erlaube Obstbau in fast frostfreier Lage und biete schöne Spazier- und Wanderwege für Einheimische und Touristen in nahezu unberührter Landschaft.

Neuordnung und Erschließung des Gebiets

Genau diese Kombination galt es zu berücksichtigen. Hier sei ein Flurneuordnungsverfahren ein sehr gutes Instrument, denn es ermögliche eine gesamtheitliche und nachhaltige Lösung unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Belange, erläuterte die Staatssekretärin. Sie erklärte, dass es neben der Hangsicherung eine komplette Neuordnung und Erschließung des Gebietes geben werde. Gemeinschaftliche Anlagen würden ausgebaut, Obstlager- und Wendeplätze verlegt.

Unterspülung am Ufer durch Zufall entdeckt

Dass das Verfahren so schnell in die Umsetzung gekommen ist, sei auch einigen Zufällen zu verdanken, sagte Karin Chluba, Leitende Fachbeamtin Flurneuordnung, Landkreis Konstanz. Studentin Lisa Knödel, die für ihre Bachelorarbeit Vermessungen vornehmen wollte, hatte durch Aufnahmen mit einem Laserscanner auf die Unterspülungen am Seeufer aufmerksam gemacht. „Das war der Motor, dass wir so schnell bauen konnten“, betonte Chluba. Alle Ämter hätten Hand in Hand gearbeitet, sodass von den ersten Gesprächen bis zur Realisierung nur zwei Jahre vergangen seien.

„Diese Baumaßnahme am Bodensee war eine große Herausforderung, die die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen ohne Finanzhilfe nicht hätte stemmen können“, so Karin Chluba. Die Grundstückseigentümer müssten dabei für die Verlegung der Wege erheblich Land abgeben, aber durch die Flurneuordnung sei es letztendlich gelungen, Landwirtschaft, Naturschutz und Tourismus einvernehmlich zusammenzubringen.