von Constanze Wyneken

Nachdem die Uferanlagen in Bodman-Ludwigshafen am vergangenen Wochenende geöffnet waren, um das Verhalten der Besucher zu testen, ließen Bürgermeister Matthias Weckbach und Hauptamtsleiter Stefan Burger verlauten, dass am kommenden Wochenende, sowie bereits am Feiertag, 1. Mai, die Uferanlagen zugänglich sein werden. „Es war erfreulich, zu beobachten, wie die Leute sich am vergangenen Wochenende verhielten“, sagt Sandra Domogalla, die Leiterin der Touristinfo. „Es waren Familien unterwegs oder Zweiergrüppchen, die viel Abstand voneinander hielten und sehr umsichtig miteinander umgingen.“

Es scheine, als ob die Menschen sich langsam daran gewöhnten, wie sie sich im Bezug auf das Coronavirus zu verhalten haben – ohne einander (oder sich selbst) zu gefährden und das solle honoriert werden, so Domogalla weiter. Schlussendlich wolle man ja Gäste und Besucher nicht „aussperren“. Und auch die Gastronomie dürfte es freuen, wenn die Uferanlagen wieder zugänglich seien, lautet ihre Einschätzung.