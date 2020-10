Warum gibt es immer wieder Feuerwehreinsätze bei starkem Regen in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen? Diese Frage warf Gemeinderätin Claudia Brackmeyer (SPD) in der jüngsten Ratssitzung auf.

Ortsbaumeister Ralf Volber erklärte, dass das an einzelnen Gebäuden in der Straße liege, in denen die Rückstauklappen nicht richtig funktionieren würden. „Wir wollen auf alle zugehen, die es betrifft“, sagte er. Nur der erste Einsatz im August sei aufgrund eines abgebrochenen Rohrs in einem Keller gewesen.

