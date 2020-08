von Sk

Eine leicht verletzte Person und Schaden von über 8000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 34. Laut einer Presseinformation der Polizei, wollte eine 69-Jährige mit ihrem Auto zwischen der Abfahrt Bodman und der Abfahrt Stahringen nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Eine nachfolgende 21-jährige Renault-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Heck des Daimler Benz. Eine Mitfahrerin der 69-Jährigen erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst vor Ort ärztlich behandelt. Der Renault, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden, heißt es in der Presseinformation der Polizei weiter.