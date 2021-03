Martina Brückner, ihre Familie und viele Anwohner sind seit dem vergangenen Sommer besorgt und auch verärgert, weil viele Baustellen-Fahrzeuge die schmale Schorenstraße benutzen, um das Neubaugebiet Haiden anzufahren. Dabei wäre das Gebiet auch anders anfahrbar. Familie Brückner wohne direkt an einer Kurve, wo auch oft zu schnell gefahren oder nochmal Gas gegeben werde, um die Steigung hochzukommen.

Die Mutter fühlte sich von der Gemeinde etwas im Stich gelassen, da sie dort seit Sommer mehrfach auf die gefährlichen Situationen aufmerksam gemacht habe. Sie ging nun sogar durch die ganze Nachbarschaft und sammelte rund 30 Unterschriften ein, um sichtbar zu machen, dass alle derselben Meinung sind.

Durch die schmale Schorenstraße in Ludwigshafen fahren viele Baustellen-Fahrzeuge. Die Anwohner haben deshalb Unterschriften gesammelt. Vor allem in dieser Kurve wird es schnell gefährlich, da dort auch viele zu schnell fahren. | Bild: Löffler, Ramona

Der Wunsch: Eine konstruktive Lösung

Ihr gehe es darum, darauf aufmerksam zu machen und konstruktiv eine Lösung zu finden, sagt Martina Brückner. Sie verstehe nicht, warum die Baustellen-Fahrzeuge nicht über die Straßen im Haiden an die Baustellen fahren. Ihr sei zwar klar, dass die Lastwagen dann wenden müssten, anstatt im Ring durch alle Straßen fahren zu können, aber: „Wenn jemand im Wenden geübt ist, dann Lastwagen-Fahrer.“

Martina Brückner und ihre Nachbarn sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder, die manchmal an der eigentlich ruhigen, abgelegenen Seitenstraße spielen. Alle würden nun umso mehr aufpassen. Aber ein Problem sei auch, dass beim Begegnungsverkehr Fahrzeuge an zaunlosen Stellen auf die Grundstücke ausweichen würden. Einige Wiesen seien ganz verfahren. Sie habe mal einige Fahrer angesprochen. Einer habe gesagt, er fahre selbst nicht gerne so, aber er habe die Anweisung bekommen, diese Route zu nehmen. Allen Anwohnern ist es wichtig, eine Lösung zu finden. „Das ist wirklich konstruktiv gemeint“, betont Martina Brückner.

Ein Blick die Schorenstraße abwärts in den Ort. Hier wird es im Begegnungsverkehr schwierig. | Bild: Löffler, Ramona

Gemeinde sagt ihre Hilfe zu

Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt Bürgermeister Matthias Weckbach zur Situation: „Die Straßen im Baugebiet Haiden sind sehr schmal, ebenso wie in der Schorenstraße. Die Beschickung von Baustellen muss daher von beiden Seiten erfolgen.“ Wenn alle Häuser gebaut seien, erledige sich dieses Problem wohl. „Gleichwohl haben wir die Meldung zum Anlass genommen einen Termin mit der Straßenverkehrsbehörde Mitte April zu vereinbaren, um die Installation von Schildern und eventuell auch Fahrbahnschwellen zu besprechen, um eine nachhaltige Verringerung der Geschwindigkeit zu erreichen.“

Die Verwaltung habe auch die örtlichen Bauunternehmen angesprochen. Es sei nur nicht möglich, die vielen unterschiedlichen Handwerker einzeln anzusprechen. „Mit einer verkehrsrechtlichen Lösung würden wir mittels Schildern und/oder Fahrbahnschwellen alle ansprechen“, so Weckbach.

Bei der Feuerwehr fällt die Situation auch auf

Im Gemeinderat berichtete Hauptamtsleiter Stefan Burger kurz, dass das Schreiben der Anwohner bei der Verwaltung eingegangen ist. Christian Pichler (CDU) bestätigte zu den Baustellenfahrzeugen: „Die fahren dort wie die Sau.“ Er sei oft im Feuerwehrhaus vor Ort und erlebe ständig, dass Sprinter dort rasen. Er warf ein, dass diese Fahrzeuge locker anders fahren und an den Baustellen umdrehen könnten. Anhand der Beschreibung der Fahrzeuge erkannte ein Zuhörer in der Sitzung, dass es wohl mitunter um seine Firma gehe. Er versprach, mit den Fahren zu reden.