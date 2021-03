Bodman-Ludwigshafen vor 2 Stunden

Zeugen gesucht: Unbekannter zerkratzt abgestelltes Auto

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Dienstag um 22 Uhr und Mittwoch um 16.30 Uhr ein in der Espasinger Straße in Bodman abgestelltes Auto rundherum zerkratzt.