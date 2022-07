Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr, ein Werbebanner beschädigt oder ein anderes gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Banner seien an der Fußgängerüberführung an der Straße Seehalde in Ludwigshafen angebracht gewesen. Bei der Tat seien mehrere hundert Euro Schaden entstanden.

Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter (07773) 920017 entgegen.