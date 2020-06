Grillzügle statt Sommergrillfeste heißt es in diesem Jahr bei der DLRG Ortsgruppe Bodman-Ludwigshafen. Aufgrund der Corona-Krise können die traditionellen, wöchentlichen Feste im Bodmaner Uferpark nicht stattfinden. Zumindest nicht mit Hinsitzen und Begleitmusik. Deshalb haben sich die Ehrenamtlichen, die auf die Einnahmen der Feste für ihre Arbeit angewiesen sind, etwas anderes überlegt: Würstchen, Getränke und Co gibt es ab Donnerstag, 11. Juni, am gewohnten Platz beim Seeum zum Mitnehmen.

Vorerst läuft es so bis Ende Juli

Zum Namen Grillzügle erklärt der Vorsitzende Florian Hoyer, dass die Wahl darauf gefallen sei, weil sich alles auf Hängern befinde und es kein fester Stand sei, sondern dieser jede Woche in den Uferpark gebracht werde. Der Verkauf findet an den Donnerstagen immer von 18 bis 21 Uhr statt. „Oder bis die Ware weg ist“, ergänzt Hoyer.

Vorerst gebe es diese Variante der Grillfeste bis Ende Juli. Die Ortsgruppe wolle schauen, wie es sich mit der Corona-Verordnung entwickle, so Hoyer. „Sobald es eine Lockerung gibt, ziehen wir mit den Festen nach“, verspricht er.

Alles streng nach Vorschrift

Die ehrenamtlichen Helfer der DLRG achten am Grillzügle auf alle Hygienevorschriften. Es gebe zum Beispiel eine Ausgabestation mit Spuckschutz, erklärt der Vorsitzende. Außerdem tragen die Helfer Handschutze und Mund-Nase-Masken. Die Getränke gebe es nur in Flaschen. Am gewohnten Standort des Grills seien die Schlangen der Grillfans gut zu managen.

Laut Hoyer würden jetzt zwar weniger Freiwillige am Grillzügle gebraucht, aber der Aufwand sei größer. Er freut sich auf jeden Fall darauf, dass es losgehen kann: „Das ist ein Stück weit Normalität für Bodman„, sagt er.

Wie es bei Einsätzen aussieht

Und dass die Strandbäder jetzt wieder offen seien, bringe für die DLRG wieder die normalen Aufgaben. Zu den Einsätzen der Ortsgruppe erklärt Hoyer, dass „enorm“ aufgerüstet werden musste, um die Hygieneanforderungen des Landesverbands zu erfüllen. Die Ortsgruppe musste das notwendige Material selbst kaufen.