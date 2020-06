Alessandro Ribaudo (CDU) sprach in der jüngsten Sitzung die Fläche beim Schlösslepark in Ludwigshafen an. Dort könnten mehr Fahrzeuge parken, wenn die Stellplätze mit weißen Strichen markiert wären und nicht zu viel Abstand zwischen den Autos wäre. Neben mehr Parkplätzen brächte das auch mehr Einnahmen, argumentierte er. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte, die Verwaltung nehme das gerne auf.

Christoph Leiz sprach erneut das chaotische Parken sowie Kontrollen entlang der Friedhofstraße an. Weckbach versicherte: „Wir sind dran und schauen danach.“ Leiz regte auch nochmal an, zwei Vollzeitkräfte beim Gemeindevollzugsdienst einzustellen. Petra Haberstroh (Freie Wähler) bemerkte dazu, dass dies auch zusätzliche Personalkosten bedeute. Sie warf außerdem ein, dass es momentan wichtigere Themen gebe.

Hauptamtsleiter Stefan Burger verkündete zum Thema Parken noch in der Sitzung, dass inzwischen überall die Schilder für die neue Park-App hängen. Außerdem gelten inzwischen höhere Bußgelder für verschiedene Vergehen, zum Beispiel für Parken auf dem Gehweg.