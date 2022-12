Ludwigshafen ist seit mehr als 1,5 Jahren schwer geprüft, was Baustellen, Sperrungen und Umleitungen geht. Die aktuelle Vollsperrung aufgrund einer Sanierung der Hauptstraße zwischen Ortsmitte und Einmündung zur Rathausstraße macht es vielen Anwohnern und Geschäftsbetreibern schwer und verursacht Unmut. „Wobei wir ein großes Lob aussprechen müssen, wie die Gemeinde sich bemüht hat“, betont Pinelopi Argiti, die Leiterin der Apotheke.

Sie verweist darauf, dass die Gemeinde viele alternative Möglichkeiten zum Parken zur Verfügung gestellt, kostenlose Parkausweise ausgegeben und Ersatzhaltestellen für Busse eingerichtet habe. Es habe es im Vorfeld eine Infoveranstaltung gegeben, in deren Anschluss man mit Bürgermeister Matthias Weckbach als auch mit Ortsbaumeister Ralf Volber diskutiert habe.

Die Baustelle in der Hauptstraße (B34) in Ludwigshafen in der ersten Dezemberhälfte. | Bild: Gerhard Plessing

Spontanabholer fehlen in der Apotheke

Grundsätzlich sei eine Baustelle immer für alle Anwohner und Geschäfte anstrengend oder belastend und bedeute auch mal Umsatzeinbußen, so Ariel Wagner, Pharmazeutisch-technischer Assistent in der See-Apotheke. Bei der Apotheke gebe es 10 bis 15 Prozent weniger Einnahmen. Das liege zum Beispiel daran, dass Gehbehinderte nicht durch die Baustelle trauten oder auch die Spontanabholer wegfielen. Sehr positiv äußerten sich sowohl Wagner als auch Argiti über die Bauarbeiter, die bei Eiseskälte, Blitzeis und auch bei Dunkelheit fleißig seien.

Ein ebenso großes Lob kommt auch von Birgit Grießhammer, Inhaberin des Friseurgeschäfts Symphonie der Haare: „Ich habe selten einen Haufen Männer so rödeln sehen. Die Jungs arbeiten da draußen in der Kälte, damit dieser Bauabschnitt bis Weihnachten fertig wird.“ Stress habe man mit der Baustelle eigentlich keinen, da sogar die lauten Arbeiten erledigt würden, bevor die Geschäfte öffnen.

Birgit Grießhammer (links), Chefin des Friseursalons Symphonie der Haare in Ludwigshafen und ihre Mitarbeiterin Jeanett Ramin sind begeistert von dem Elan und dem Arbeitseifer der Bauarbeiter draußen. Bild: Constanze Wyneken

Von den Kunden kämen keine Klagen, denn sie habe alle ihre Stammkunden über die sozialen Netzwerke rechtzeitig über die Sperrung und die Alternativ-Parkplätze informiert. Ohnehin habe Grießhammer fast nur Termin-Kunden und Stammkunden, denen sie sehr dankbar sei, dass diese die Sperrungen und Unannehmlichkeiten in Kauf nähmen. Außerdem sagt Grießhammer: „Die Leute wechseln ihren Friseur nicht wegen einer Baustelle.“

Die Baustelle Bis Weihnachten ist der Bereich der Hauptstraße zwischen der Kreuzung in der Ortsmitte und der Einmündung zur Rathausstraße noch gesperrt. Dann soll der Bereich für Autos wieder befahrbar sein, ehe es im neuen Jahr weitergeht. Da die Bushaltestellen noch nicht ganz fertig werden, soll der Bus vorerst noch die Umleitung durch die Mühlbachstraße fahren, hieß es im Gemeinderat. Wenn der aktuelle Bauabschnitt beende ist, folgt noch ein weiterer zwischen der Einmündung zur Rathausstraße und der Firma Sinner. (löf)

Bis zu 80 Kunden weniger beim Metzger

Ganz anders sieht es bei der Ludwigshafener Filiale der Metzgerei Philipp Frick aus. Hier habe man Einbußen von etwa 70 bis 80 Kunden weniger pro Tag, berichtet Filialleiterin Jutta Müller. Momentan könne niemand spontan anhalten, weil er gerade eine Metzgerei sehe. Und auch die Handwerker, die sich unterwegs gerne mit einer Brotzeit oder mit einem Mittagessen versorgten, blieben weg. Offenbar machten die Menschen nicht gern Umwege, um zum Metzger zu fahren.

Natürlich habe man Stammkunden, die weiterhin kämen. „Wenn wir die nicht hätten, dann sähe es schlecht aus“, fügt auch Mitarbeiterin Sandra Sauter hinzu. Jutta Müller findet die Parksituation schwierig. „Die vom Rathaus haben uns angeboten, dass wir auch dort parken können. Aber das ist ja unvorstellbar, dass wir Frauen hier im Halbdunkel und zu früher Morgenstunde allein von dort hierher laufen.“

Metzgereifachverkäuferin Sandra Sauter (links) und Jutta Müller, Filialleiterin der Metzgerei Philipp Frick in Ludwigshafen. Hier kommen momentan Baustellen-bedingt täglich wohl 70 bis 80 Kunden weniger. | Bild: Constanze Wyneken

Wunsch nach mehr Informationen

Grundsätzlich hätte man sich gefreut, wenn man als Geschäft noch mehr Informationen bekommen hätte, sagt Philipp Frick, der seit 1,5 Jahren Geschäftsführer ist und es in dieser Zeit mit Sperrungen wegen Baustellen zu tun hatte.

„Natürlich sind Baustellen grundsätzlich wichtig und die Infrastruktur muss instand gehalten werden“, sagt er. Aber in Ludwigshafen häuften sich die Baustellen und dauerten zudem meist länger als geplant. Eine E-Mail von ihm an Bürgermeister Weckbach mit der Bitte um mehr Informationen sei bis heute leider unbeantwortet geblieben. So etwas mache Unmut und sorge für Enttäuschung, da man als Geschäft der Gemeinde Grundsteuer und Tourismuspauschale zahle.