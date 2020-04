Die Polizei fährt Streife – die Redaktion Recherche. Und alle, die nicht arbeiten müssen und sonst am Karfreitag in Bodman und Ludwigshafen zu sehen sind, sind hauptsächlich auf Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs.

Aufgeklebte Plakate am Orteingang von Bodman (Bild) und Ludwigshafen weisen auf die Sperrungen hin und rufen auf, zuhause zu bleiben. | Bild: Löffler, Ramona

#Wirbleibenzuhause steht bereits an den Ortsschildern in beiden Gemeinden. Bei den Autofahrern scheint das auch besser zu klappen, als bei den genannten Radler und Spaziergängern. Zumindest gegen 13.45 Uhr noch. Um diese Uhrzeit sind kaum Fahrzeuge zu sehen.

Schiffe sind momentan eine Seltenheit, denn die Häfen sind geschlossen. Das hier am Karfreitag eins auf dem See ist, könnte bedeuten, dass es von einer privaten Anlegestelle gestartet ist. | Bild: Löffler, Ramona

Nur um 13.48 Uhr ist beim Recherche-Fahren eine Polizeistreife, die gerade von den Uferanlagen in der Seestraße auf der Gegenspur.

Beim Seeum vor der Straßenbaustelle stehen am Karfreitag wenige Autos. Der gesamte Uferbereich ist dort abgesperrt. Einige sitzen aber an der Stelle, wo das Foto entstanden ist und genießen den Blick auf den See. | Bild: Löffler, Ramona

Bodman-Ludwigshafen Schärfere Sperrungen an Ostern: Gemeinde macht außer Uferanlagen auch große Parkplätze dicht, um Ausweichen ins Naturschutzgebiet zu vermeiden Das könnte Sie auch interessieren

Beim Seeum ist aufgrund der Straßenbaustelle immer noch gesperrt. Das ist eine Hürde, den viele stehen so vor der Absperrung. Ein paar Parkplätze wären zwar zugänglich, aber sind kaum belegt. Ans Ufer kommt ohnehin niemand. Höchstens an die Bänke am Lindebuckel mit Blick auf Baustelle, Bäume und See.

Die Sperrung am Sportplatz Bodman lässt nur Radfahrer und Fußgängern Platz. | Bild: Löffler, Ramona

Die Besucherströme ziehen sich durch den Ort. Viele gehen und radeln in Richtung Naturschutzgebiet.

Ein Auto mit FN-Kennzeichen dreht am gesperrten Parkplatz beim Sportplatz Bodman um. Es sind viele Fahrzeuge mit FN, VS, RW, TUT, BL und mehr unterwegs. | Bild: Löffler, Ramona

An einer anderen Seite des Sportplatzes beim Zugang zum Naturschutzgebiet sind die seitlichen Parkplätze mit einer Mischung aus Bauzäunen, einem Lastwagenanhänger und Baumaterial abgesperrt. | Bild: Löffler, Ramona

Die Parkplätze beim Strandbad und dem Sportplatz sind wie von der Gemeinde angekündigt gesperrt. Am Strandbad sogar mit Unterstützung von großen Baumstämmen. Die Zufahrt zum Parkplatz am Campingplatz Schachenhorn (Ludwigshafen) ist ebenfalls nicht möglich.

Sperrung am Strandbad Bodman. | Bild: Löffler, Ramona

An jedem Parkplatz ist es aber ein bisschen anders gemacht, um zu Signalisieren, dass jeder lieber machen sollte, was schon auf den Ortsschildern steht: Zuhause bleiben, um Kontakte und Corona-Übertragungen zu vermeiden.

Die Absperrungen des Strandbad-Parkplatzes in Bodman sind mit Baumstämmen verstärkt. Zäune wegschieben bringt nichts. | Bild: Löffler, Ramona

Um 14.30 Uhr bricht die Bereitschaftspolizei, die eine Weile am Zollhaus in Ludwigshafen stand, auf und fährt weiter.

Zwischenfazit zum Freitag

Und was sagen Polizei und Gemeindevollzugsdienst zum Karfreitag? Es sei nichts Auffälliges passiert, sagt die Einsatzzentrale der Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage. Andreas Eppler vom Gemeindevollzugsdienst kann am späten Nachmittag ebenfalls von einem ruhigen Tag berichten. Drei Personen seien hinter Absperrungen gewesen, aber zwei seien als Stand-Up-Paddler vom See her gekommen.

Der Blick mit Teleobjektiv zum Naturschutzgebiet. Mindestens drei Personen sind dort in der Mitte an einer Stelle mit Wasserzugang zu sehen. | Bild: Löffler, Ramona

„90 Prozent sehen es ein, aber ein kleiner Prozentsatz diskutiert und beleidigt“, fasst er das vergangene Wochenende und den Karfreitag zusammen. Dabei seien es eher Leute ab 50 Jahre aufwärts, die den Sinn der Sperrungen nicht einsehen würden. Das Hauptproblem sei, wenn jemand aktiv eine Absperrung umstelle.

Die Sperrung in Ludwigshafen beim Waschplatz | Bild: Löffler, Ramona

Was die Autos mit auswärtigen Kennzeichen angeht, sagt Eppler: „Ich habe das Gefühl, die meisten fahren weiter und suchen eine Stelle, wo sie an den See können.“ Außerdem verrät er: Die Polizei sei nicht nur in Streifenfahrzeugen, sondern auch in zivil unterwegs.