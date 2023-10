Dass die solidarische Landwirtschaft voll im Trend liegt, konnten laut einer Pressemitteilung alle Anwesenden beim Infoabend der Zukunftsinitiative Bodman-Ludwigshafen erfahren. Nachdem vor 40 Jahren die ersten Solawi-Höfe gegründet wurden, gebe es in Deutschland mittlerweile über 400 Höfe und die Zahl der Neugründungen steige auch in der Region stetig an.

Circa 30 Interessierte kamen nach Bodman ins Seeum, um mehr über die solidarische Landwirtschaft zu erfahren. Judith Willibald von der Zukunftsinitiative stellte die Initiative und deren aktuelle Projekte vor.

Annika Niehl hat zusammen mit ihrem Mann Steffen Niehl 2017 den Waldfeldhof in Sauldorf gegründet. 2019 wurden die Flächen auf ökologischen Gemüseanbau umgestellt und seit 2021 vermarkten sie ihr Gemüse in Form einer solidarischen Landwirtschaft. Eindrucksvoll erklärte Niehl, dass die Lebensmittel nicht mehr über den Markt, sondern in einem eigenen transparenten Wirtschaftskreislauf, der von den Verbrauchern mit organisiert und finanziert wird, vertrieben werden. Dabei deckt die Verbrauchergemeinschaft die Kosten des Erzeugers.

Auf Grundlage der berechneten Jahreskosten verpflichten sich die Verbraucher, jährlich im Voraus einen festgesetzten Betrag an den Solawi-Betrieb zu bezahlen. Die Vorteile für beide Seiten liegen dabei auf der Hand. Der Verbraucher erhält hochwertige Lebensmittel in Form einer wöchentlichen Kiste mit frischem Gemüse. Dem Erzeuger wird ermöglicht, sich unabhängig von Marktzwängen einer guten landwirtschaftlichen Praxis zu widmen. Alle teilen sich somit die damit verbundene Verantwortung, das Risiko und die Kosten.

Auf dem Waldfeldhof werden auf knapp 5000 Quadratmetern derzeit 58 Gemüsekulturen im Freiland, Gewächshaus oder im Folientunnel angebaut. Die momentan 60 Mitglieder der Solawi können ihren Ernteanteil einmal wöchentlich auf dem Hof oder in Depots in Meßkirch und Bodman abholen. Der Umfang eines Ernteanteils entspricht mengenmäßig einer umfangreichen Gemüse-Vollversorgung von zwei Personen pro Woche.

Die monatlichen Kosten für einen Ernteanteil werden jedes Jahr aufs neue berechnet. Zusätzlich sollte pro Ernteanteil acht Stunden im Jahr auf dem Gemüsefeld mitgearbeitet werden. Dies fördert das soziale Miteinander sowie den Bezug zu frischen und gesunden Lebensmitteln. Man könne aber auch gegen regelmäßige Mithilfe einen Ernteanteil beziehen.

Noch immer werden in Deutschland neun Höfe pro Tag aufgegeben. Wird dieser Trend nicht gestoppt, haben wir irgendwann nur noch industriell produzierte Lebensmittel aus dem Ausland, prophezeit Annika Niehl zum Schluss. Näheres unter www.waldfeldhof.de oder direkt per Email an annika.niehl@waldfeldhof.de.