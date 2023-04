14. April: Wo liegen die Schwerpunkte?

Bei einem Themen-Spaziergang haben die Bürgermeister-Kandidaten eine Stunde Zeit, ihre Ziele für Bodman-Ludwigshafen etwas genauer zu erklären – und sich dafür einen besonderen Ort auszusuchen.

8. April: Der erste direkte Schlagabtausch kündigt sich an

Nachdem die Kandidaten sich bisher einzeln vorstellen konnten, bietet der SÜDKURIER am Dienstag, 18. April, die erste Bühne zum direkten Austausch im Gemeindezentrum in Ludwigshafen. Dabei soll es um Fragen gehen wie: Wie stehen die Kandidaten zum teurer werdenden Kindergarten-Neubau und dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum? Was ist mit dem Schreckgespenst Bodenrichtwerte, das in aller Munde ist? Was wollen Sie für die Jugendlichen, Vereine, Senioren oder die leidgeplagten Eltern tun, die verlässliche Kinderbetreuung brauchen? Kurz: Wie wollen sie die Zukunft der Seegemeinde gestalten?

1. April: Viele kritische Fragen bei der zweiten Runde in Ludwigshafen

Zweiter Abend, anderer Ort, noch mehr Fragen: Auch das Gemeindezentrum in Ludwigshafen war brechend voll, als sich die Bürgermeisterkandidaten Alessandro Ribaudo (49, Ludwigshafen), Christoph Stolz (30, Nürtingen) sowie Matthias Korn (42, Stockach) vorstellten. Dabei wollten sie offenbar nicht das Gleiche erzählen wie am Vorabend in Bodman: Alle drei hatten ihre Vorstellungen angepasst, einer sogar deutlich. Die Besucher hakten an ganz schön vielen Stellen ganz schön intensiv nach.

Alessandro Ribaudo (links), Christoph Stolz und Matthias Korn vor der Kandidatenvorstellung in Bodman. Sie stehen von links in der Reihenfolge, in der sie auf dem Wahlzettel stehen werden. | Bild: Löffler, Ramona

31. März: So war die erste Vorstellung aller drei Kandidaten in Bodman

Erst geben sie Antworten zu ihrer Person, dann auf die Fragen von Zuschauern: Mehr als 300 Einwohner wollten im Seeum in Bodman die drei Bürgermeisterkandidaten kennenlernen. Dabei musste einer deutliche Kritik einstecken: mehr Kompetenz, Visionen und ein Konzept wünschte sich ein Zuschauer.

Das Interesse war groß zur ersten Kandidatenvorstellung in Bodman. | Bild: Löffler, Ramona

Alle Kandidaten im Portrait:

27. März: Jetzt stehen alle drei Kandidaten fest

Erst zieht Fatih Cicek zurück, um sich für den gleichen Wahltag in Königsfeld zu bewerben, dann stehen die Kandidaten für den ersten Wahlgang offiziell fest. Von den ursprünglich vier Bewerbern bleiben nur zwei übrig: Alessandro Ribaudo und Christoph Stolz. Neben Cicek hat auch die unbekannte weitere Bewerberin zurückgezogen. Dazu kommt als dritter Kandidat überraschend Matthias Korn.

Matthias Korn mit dem Rathaus im Hintergrund. Der 42-Jährige möchte Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen werden. | Bild: Löffler, Ramona

Wenige Stunden später werden erste Details zum Dritten im Bunde bekannt: Matthias Korn (42) ist Leiter einer Software-Entwicklung eines Unternehmens, in Stockach aufgewachsen und lebte einige Jahre in Ludwigshafen. Dort habe er eine lebendige Gemeinde kennengelernt, die er weiter stärken und attraktiv für Familien und nachhaltigen Tourismus gestalten wolle.

18. März: Kann jeder Bürgermeister werden?

Warum ist die Kandidatensuche mal einfach, mal schwerer, und was hat es mit Dauerkandidaten auf sich? Chwalibog Bouman und Simon Mai aus Stockach organisieren hauptberuflich Wahlkämpfe und geben eine Einschätzung zum Superwahljahr im Raum Stockach. Dabei betont Bouman: ‚Auf dem Papier kann jeder Bürgermeister werden, in der Praxis aber nicht.‘

Chwalibog Bouman und Simon Mai (von links) aus Stockach sind Experten in Sachen Wahlkampf. | Bild: Mark Mahling/ Creategy

Wie machen die Kandidaten eigentlich Wahlkampf?

Wer einen der Kandidaten im Rennen ums Bürgermeisteramt in Bodman-Ludgwishafen live erleben möchte, hat bei mehreren Terminen die Möglichkeit. Wann die Bewerber etwa vor dem Supermarkt stehen oder bei einer Veranstaltung vorbeikommen, kündigen sie auch im SÜDKURIER-Wahlticker an. Dieser wird laufend aktualisiert.

10. März: Was wünschen sich die Leute vor Ort?

Wie stellen sich die CDU, Freien Wähler, SPD und Grüne das zukünftige Gemeindeoberhaupt vor? Was soll ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin an Wissen und Sozialkompetenz mitbringen? Das beantworten die Fraktionsvorsitzenden auf Anfrage. Dabei geht es um Durchhaltevermögen, Teamgeist, Kritikfähigkeit – und ein besonderes Rezept, das auch einen Esslöffel Mut und eine Prise Verrücktheit enthält.

3. Februar: Christoph Stolz will zurückkehren

Mit Christoph Stolz erklärt ein vierter Bewerber sein Interesse am Amt in der rund 4800-Einwohner-Gemeinde. Der 30-Jährige arbeitete bereits im Rahmen seiner Bachelorarbeit in Bodman-Ludwigshafen, hat seitdem Erfahrung als stellvertretender Hauptamtsleiter in Deizisau (Landkreis Esslingen) gesammelt. Nun erklärte er: Wenn Bürgermeister, dann nur in Bodman-Ludwigshafen.

Christoph Stolz hat seine Bewerbung für die Bürgermeisterwahl abgegeben. Er möchte der Nachfolger von Matthias Weckbach werden. | Bild: Löffler, Ramona

31. Januar: Fatih Cicek versucht es ein drittes Mal

Im vergangenen Sommer war die Höri sein erklärtes Ziel, jetzt bewarb sich Fatih Cicek in Bodman-Ludwigshafen – und trat damit den dritten Wahlkampf innerhalb eines Jahres an. Denn vor Gaienhofen wollte er bereits in seinem Wohnort Amtzell (Kreis Ravensburg) der neue Bürgermeister werden. ‚Nur ein neuer frischer Wind kann hier Änderung und Besserung bringen‘, erklärte er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Fatih Cicek hat am Wochenende seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten am Rathaus von Ludwigshafen eingeworfen. Ein kleiner A5-Umschlag mit gefalteten Unterlagen. | Bild: Familie Cicek

Cicek steckte übrigens hinter dem rätselhaften Umschlag, der mit seinem Format auffiel. Der andere, dritte, Bewerber war zu diesem Zeitpunkt weiter unbekannt.

30. Januar: Bewerbungsfrist startet mit drei Briefen

Bianca Mack betreut die Bürgermeisterwahl seitens der Gemeindeverwaltung von Bodman-Ludwigshafen und zog am ersten Tag der Bewerbungsfrist gleich drei Briefe aus dem Briefkasten. Sie alle sind der Bürgermeisterwahl zuzuordnen – werfen aber Fragen auf. Nur ein Bewerber ist zu diesem Zeitpunkt bekannt: Alessandro Ribaudo.

Eine Wahl von vielen: 2023 ist das Super-Wahljahr im Raum Stockach

Das Jahr 2023 wird die Verwaltungsgemeinschaft Stockach so stark prägen und neu ordnen wie schon lange nicht mehr: In vier der sechs Gemeinden finden Bürgermeisterwahlen statt – drei reguläre und eine unerwartete in Stockach. Bei zwei dieser vier Wahlen treten die Amtsinhaber nicht mehr an.

Das Rathaus von Ludwigshafen ist im Frühjahr 2023 umkämpft: Mehrere Kandidaten wollen dort als neuer Bürgermeister einziehen. | Bild: Löffler, Ramona

17. Januar: Gemeinderat beschließt Details zur Wahl

Wann wird gewählt, wann kann man sich dafür bewerben und wann geht es nach einem ersten Wahlgang weiter, falls es keine absolute Mehrheit gibt? All diese Details klärte der Gemeinderat rund drei Monate vor dem Wahlsonntag und berücksichtigte dabei sowohl Fasnacht als auch einen Zeitpuffer zum Drucken von Wahlzetteln.

Dass Alessandro Ribaudo nicht der einzige ist, der sich die Aufgabe vorstellen kann, erklärte Amtsinhaber Matthias Weckbach auf SÜDKURIER-Nachfrage: Mehrere Personen hätten bei ihm bereits ihr Interesse an einer Kandidatur bekundet. Es werde spannend und er freue sich.

17. Januar: Erster Kandidat traut sich aus der Deckung

Die Bewerbung war noch nicht einmal offiziell möglich, als Alessandro Ribaudo sich dem Gemeinderat erklärte: Der Steuerberater und langjährige CDU-Gemeinderat will der führende Kopf der Seegemeinde werden. Welche Umstände ihn zu der frühen Erklärung schon eineinhalb Wochen vor Beginn der Bewerbungsfrist brachten, wurde dabei auch deutlich.

Alessandro Ribaudo hat eine Minute nach dem Start der Bewerbungsfrist seine Unterlagen in den Briefkasten des Rathauses in Ludwigshafen eingeworfen. | Bild: Löffler, Ramona

September 2022: Erinnerungen an eine besondere Wahl

1999 wurde Matthias Weckbach erstmals zum Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen gewählt, Erinnerungen daran werden im Rahmen der Sommerserie „Gedächtnis der Region“ wach. Nach einem aufwühlenden Wahlkampf gab es erst einen zweiten Platz, dann den Sieg – und dann wurde die Wahl angefochten. Matthias Weckbach erinnert sich, dass er eigentlich nie vorgehabt habe, Bürgermeister zu werden.

Bürgermeister Matthias Weckbach links im Jahr 1999 und rechts 2022 jeweils vor dem Zollhaus. | Bild: SK-Archiv/Ramona Löffler

Juli 2022: Matthias Weckbach wird nicht nochmal antreten

Bürgermeister Matthias Weckbach entlässt den Gemeinderat mit einer überraschenden Knaller-Nachricht in die Sommerpause: Er wird 2023 nicht erneut für die Wahl zum Bürgermeister antreten. Zu diesem Zeitpunkt war Weckbach 53 Jahre alt, aber schon seit 23 Jahren Bürgermeister. Kurz nach dem denkwürdigen Abend erklärte er auf Nachfrage, warum er von einer weiteren Bewerbung absieht – und erlaubte einen Blick in seine persönliche Zukunft.

Matthias Weckbach erklärte im Sommer 2022, nach 2023 nicht mehr Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen sein zu wollen. | Bild: Löffler, Ramona

Die Reaktionen im Gemeinderat waren besonders von Überraschung und Bedauern gezeichnet. „Wir verlieren einen guten Bürgermeister“, sagte etwa Christoph Leiz (Grüne).