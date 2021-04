In Bodman-Ludwigshafen gibt es momentan laufend Corona-Testmöglichkeiten in der See-Apotheke Ludwigshafen und zusätzlich eine Sondertestung an der Sernatingen-Schule, am Samstag, 10. April. Dies teilt Hauptamtsleiter Stefan Burger mit.

Im Rahmen der Testverordnung des Bundes haben alle Einwohner der Gemeinde die Möglichkeit, sich bei der See-Apotheke in Ludwigshafen einmal pro Woche kostenlos auf das Corona-Virus testen zu lassen. Für den Test müssen Termine unter www.testtermin.de vereinbart werden. Die See-Apotheke bietet die Tests im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten an, so die Mitteilung.

Die Sondertestung am Samstag, 10. April, findet im Zeitraum von 8 bis 10 Uhr in der Sernatingen-Schule statt. Eine telefonische Anmeldung über das Rathaus Ludwigshafen unter der Telefonnummer 07773/9300-53 ist bis Freitag, 9. April, 12 Uhr, zwingend notwendig. Personen mit Corona-Symptomen dürfen nicht an diesen Tests teilnehmen.