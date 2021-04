Ersatzneubauten sollten dabei etwa das gleiche Bauvolumen haben, damit das herkömmliche Ortsbild erhalten bleibt. Bei einer solchen Gestaltung mit steilem Dach biete sich laut Bürgermeister Matthias Weckbach aber an, drei bis vier Wohneinheiten in einem Gebäude zu errichten. Bisher war man von zwei Wohneinheiten pro Gebäude ausgegangen. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, den Bebauungsplan in dieser Hinsicht freier gestalten zu lassen. Weil diese Änderung erheblich ist, muss der Bebauungsplan anschließend erneut ausgelegt werden.

Mehrere Offenlagen

Alessandro Ribaudo (CDU) fand es positiv, dass ein Umdenken stattgefunden habe. Auch Michael Koch (CDU) sagte, er könne sich dort grundsätzlich drei Wohneinheiten vorstellen. Bürgermeister Weckbach ging noch auf die vorhandenen Stellungnahmen aus der dritten bis fünften Offenlage des Entwurfes ein. Während den Anregungen des Landratsamts Konstanz weitgehend entsprochen werden konnte, werde man der Anregung des Baurechts- und Ordnungsamts der Verwaltungsgemeinschaft Stockach nach gelockerten Gestaltungsvorschriften nicht nachkommen, da hier der Kernbereich des Altorts Ludwigshafen betroffen sei.

Private Stellungnahmen bezögen sich auf den innerfamiliären Nachbarschaftsstreit um Überfahrtsrechte. Der Bebauungsplan schlage diese nur vor, die rechtliche Ausgestaltung sei Sache der Grundstückseigentümer.