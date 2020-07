von Stephan Freißmann und Matthias Güntert

Benzinschlieren im Gemeindehafen von Bodman haben am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr einen Feuerwehreinsatz verursacht. Wie Steffen Bretzke, Kommandant der Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen, auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigte, hat ein Boot beim Wassern oder Entwassern an der Slipanlage Benzin oder Diesel verloren. „Durch den Wellengang wurden die Schlieren dann weiter in den See gespült“, sagte er.

Neben den Einsatzkräften der Feuerwehren aus Stockach und Bodman-Ludwigshafen wurden auch die DLRG und die Wasserschutzpolizei alarmiert. | Bild: Freißmann, Stephan

Ein Verdacht, dass eines der sich bereits im Hafen befindenden Boote Benzin verloren hatte, bestätigte sich laut Bretzke allerdings nicht. „Diese wurden mithilfe der DLRG geprüft. Sie waren aber alle dicht“, so der Feuerwehrkommandant weiter. Vorsichtshalber sei dennoch eine Ölsperre aufgebaut worden, um ein mögliches Vergrößern der Bezinschlieren auf dem Wasser zu verhindern, teilt der Uwe Hartmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stockach, an der Einsatzstelle mit.

Einsatz ruft viele Schaulustige auf den Plan

Neben den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr aus Bodman-Ludwigshafen waren auch die Abteilung Stadt der Feuerwehr Stockach ausgerückt. Zudem war auch die DLRG mit Booten im Einsatz. „Durch die Hilfe der DLRG konnten wir auch vom Wasser aus arbeiten“, sagte Bretzke.

Der Benzinfilm auf dem Wasser ist laut Feuerwehrkommandant Steffen Bretzke nur sehr dünn. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Einsatzkräfte der DLRG hatten die Schläuche der Feuerwehr für die Ölsperre ausgebracht. Schäden seien laut Bretzke keine entstanden. Da es sich um einen sehr dünnen Bezinflim gehandelt habe, konnte dieser vollständig entfernt werden. „Wir konnten mit einem Ölbindemittel alle Rückstände aus dem Wasser filtern“, betonte Bretzke. Der Einsatz der Feuerwehr im Gemeindehafen von Bodman hatte eine große Anzahl an Schaulustigen angezogen.

Auf den Verursacher könnte nun weiteres Ungemacht zu kommen. Laut Bretzke hat die Wasserschutzpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Er rechne aber nicht damit, dass diese zu einem schnellen Ergebnis führen werden, obwohl jede Nutzung der Slipanlage eigentlich dokumentiert werden müsse.