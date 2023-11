Während aktuell die Augen der Welt verstärkt auf den neuen Krieg im Nahen Osten gerichtet sind, toben auch in der Ukraine weiter die Kämpfe. Eine, die die Lage in dem kriegsgeplagten Land kennt, ist Ann-Kathrin Krämer aus Ludwigshafen. Sie war schon mehrfach mit der Mission Siret des Johanniterordens in der Ukraine, um dort Hilfsgüter zu verteilen. Und nun ist sie an der Umsetzung einer ganz besonderen Weihnachtsaktion beteiligt.

Aber der Reihe nach: Im rumänischen Grenzort Siret, von dem aus es laut Krämer nur rund fünf Minuten bis zur ukrainischen Grenze sind, werde von ständig wechselnden Freiwilligen eine Lagerhalle voller humanitärer Hilfsgüter betrieben, berichtet sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Täglich geht es für die Freiwilligen ins Krisengebiet

„Täglich fahren die Freiwilligen mit Transportern über die Grenze und verteilen im Westen der Ukraine zielgerichtet Hilfsgüter an Einrichtungen wie Sozialstationen und Kinderheime“, so Krämer. „Wir wohnen bei einem Pfarrer im Haus, der sein oberes Stockwerk zum Matratzenlager für die freiwilligen Helfer umfunktioniert hat“, erzählt Krämer wenige Tage vor ihrer Abreise in Richtung Ukraine. Aktuell ist die Studentin schon wieder dort vor Ort und leitet das Team in Siret.

Im März war die 20-Jährige das erste Mal als freiwillige Helferin dorthin gereist. Auf die Mission Siret des Johanniterordens sei sie durch die Sozialen Medien aufmerksam geworden, doch der Bezug zur Ukraine sei bei ihr schon länger da. „Im Jahr 2018 war ich bei einem Schüleraustausch mit der Ukraine dabei, die das Nellenburg-Gymnasium organisiert hat“, berichtet sie und fügt hinzu: „Die Freunde von damals kennt man natürlich heute noch“.

Die Gruppe der ehrenamtlichen Helfer um Ann-Kathrin Krämer (Vierte von rechts) vor Ort bei einer Aktion der Mission Siret im September 2023. Von links: Hannah Truchsess, Max Herzog, Konstantin Hasselbach, Kathleen Sullivan, Franz-Leopold Saitz, Ann-Kathrin Krämer, Laura Garrioch, Moritz Saurma-Jeltsch. | Bild: Ana-Maria Maidaniuc

Besondere Aktion zu Weihnachten

Angst, in das Kriegsgebiet zu fahren, hat Ann-Kathrin Krämer indes nicht. „Wir haben Leute, die jeden Morgen die Sicherheitsberichte studieren und auch sonst treffen wir natürlich viele Vorsichtsmaßnahmen. Sobald sich jemand nicht wohl fühlt, kehren wir um. Aber wir waren auch schon vor Ort als Luftalarm war“, berichtet sie.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für eine ganz besondere Hilfsaktion zu Weihnachten. „Wir sammeln im Rahmen der Mission Siret in ganz Deutschland Weihnachtspäckchen im Schuhkartonformat für Kinder bis 15 Jahre in der Ukraine“, so Krämer. Die erste Sammelaktion, die sie selbst zusammen mit ihrer Schwester Lisa Krämer und Jule Kaupert organisiert hat, fand bereits vor Kurzem im Jugendtreff Ludwigshafen statt.

Die Weihnachtspäckchen Die ehrenamtlichen Helfer um Ann-Kathrin Krämer freuen sich über Weihnachtspäckchen-Spenden und rufen alle, die mitmachen wollen, dazu auf, ein Weihnachtspäckchen im Schuhkarton-Format für ein ukrainisches Kind zu packen. Darin können etwa Kuscheltiere, Spielzeugautos, Seifenblasen, Spielfiguren, Bilderbüber aber auch Mützen, Schals, Handschuhe, Socken, oder Schokolade mit Mindesthaltbarkeitsdatum bis März des Folgejahres sein. Der Johanniterorden gibt auf der Internetseite der Mission Siret Tipps zum Packen von altersgerechten Weihnachtspaketen für unterschiedliche Altersstufen. Wichtig sei, dass die Päckchen vor der Abgabe mit einem Etikett versehen werden, das ebenfalls auf der Internetseite der Mission Siret heruntergeladen und ausgedruckt werden kann, erklärt Krämer.

„Wir haben aber noch einige weitere Sammelaktionen geplant. Eine davon findet gemeinsam mit dem VfR Stockach statt. Am Freitag, 10. November, können dort im Clubhaus von 17 bis 19 Uhr gepackte Weihnachtspäckchen abgegeben werden. Am Samstag, 11. November, gibt es nochmal eine Sammelaktion im Jugendtreff Ludwigshafen von 15 bis 17 Uhr.“, so Krämer.

Das Nellenburg-Gymnasium beteilige sich nach den Herbstferien ebenfalls mit einer Sammelaktion, berichtet Krämer. Die Weihnachtspäckchen werden dann ab Dezember vor Ort in der Ukraine von den freiwilligen Helfern der Mission Siret an die Kinder verteilt. „Ich werde die Aktion im Dezember selbst für zehn Tage begleiten“, sagt Ann-Kathrin Krämer.

Auch Mühlinger Hilfsverein sammelt wieder

Auch der Verein ‚Hilfe für die Menschen in der Ukraine‘ aus Mühlingen sammelt weiter Spenden und Hilfsgüter für das Kriegsgebiet. In einer Pressemeldung teilt der Verein mit, dass derzeit wieder ein Hilfstransport vorbereitet wird. Dieser soll am 22. November aufbrechen. Hierfür sammelt der Verein derzeit noch Spenden.

„Wir benötigen haltbare Lebensmittel, Bettwäsche, Werkzeuge aller Art, Bürotische und Stühle, Büroverbrauchsmaterial. Gerne nehmen wir auch Geldspenden für den Kauf eines Rettungswagens sowie für eine Brunnenbohrung entgegen“, heißt es in der Mitteilung.