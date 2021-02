Laut der Polizei fuhr die gesuchte Person, die mit einem hellen Kleinwagen mit FN-Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll, gegen 18.45 Uhr in einer Fahrzeugkolonne von der Anschlussstelle zur Bundesstraße 33 in Richtung Espasingen. Kurz nach der Abzweigung Mooshof scherte der Unbekannte trotz Überholverbot und nahendem Gegenverkehr aus und überholte mehrere Fahrzeuge der Kolonne. Sowohl der Gegenverkehr als auch die überholten Autos bremsten, wodurch es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Wagen kam. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter (0 77 33) 9 96 00 zu melden.