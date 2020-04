Was ist an Häfen sowie Stegen erlaubt und was nicht? Im Gemeinderat kam das Thema in Bezug auf die Corona-Verordnung auf. Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte auf eine Rückfrage aus dem Gremium hin, dass es Uneinigkeit darüber gebe, wie es bei Sportboothäfen sei. Er sieht den Haken darin, die Landesregierung nicht zwischen Häfen und Stegen unterscheide. Im Hinblick auf das Einwassern von Booten sagte er, dass dies erlaubt sei, die Benutzung der Boote jedoch nicht. Christian Pichler (CDU) warf die Frage auf, warum diese Art der Freizeitnutzung untersagt sei, während Motorradfahren erlaubt sei. Weckbach erläuterte, dass der Verkehr anders bewertet werde.