Als erster Schritt für den Bau des künftigen Penny-Markts muss die WC-Anlage am Auffangparkplatz am Ortseingang von Bodman weichen. Die Anlage ist laut Ortsbauamt ab sofort für den bevorstehenden Rückbauarbeiten des Daches und dem anschließenden Abbruch des Gebäudes geschlossen. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche.

Die Gemeinde will das Dach mit seiner individuellen Architektur wiederverwenden. Eine neue WC-Anlage soll zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Weilerkapellen-Parkplatz entstehen.