Die Wassersportfreunde Ludwigshafen/Bodensee ziehen eine zufriedenstellende Saisonbilanz. Bei ihrer coronakonform und mit 2-G-Regelung umgesetzten Jahresversammlung im Gemeindezentrum Bodman-Ludwigshafen blickte der Vorsitzende Roland Schober auf ein erfolgreiches Jahr zurück, wie der Verein in einer Pressemitteilung erklärt.

Die Arbeit aus den Vorjahren habe Früchte getragen, so der Verein weiter. Die digitale Antragstellung und Vergabe der Liegeplätze lief demnach im Großen und Ganzen reibungslos ab. Der umgestaltete Stegkopf, die WC-Anlage und die SUP-Boards konnten erstmals eine ganze Saison über genutzt werden. Ihre Nutzung ist für die Steganlieger zur Selbstverständlichkeit geworden.

Nun steht das Jubiläum an

Bei seinem Ausblick in die Zukunft erinnerte der Vorsitzende an das 50. Vereinsjubiläum im Jahr 2022. Die Eckpunkte sind festgelegt. Die Arbeitsgruppen gebildet. Termin für die Feierlichkeiten könnte der 14. Oktober 2022 sein. Marcus von Böckmann machte in Vertretung des verhinderten Wolfram Thum einen Rückblick auf das Vereinsjahr 20/21. Pandemie-bedingt ausgefallenen sei leider der große Arbeitseinsatz „Seeuferpflege“.

Stattdessen wurden in mehreren kleinen Arbeitseinsätzen die Steganlage gereinigt, Fahrradplatz und WC-Anlage auf Vordermann gebracht, die Garagen eingeräumt und eine Lagerplattform für die SUP-Boards hergestellt. Er berichtete von einem erfolgreichen Kinder- und Jugendtag. Die SUP-Boards hätten die Kinder und Jugendlichen dabei durchweg positiv aufgenommen. Jo Patzke, einer der Kassenprüfer, erwähnte zudem ein gutes Klima unter den Bootseignern am Steg.

Vorstandswahlen

Hartmut Sainer, der Vize-Vorsitzende, ehrte Karl Sinner, Bernd Moser und Edgar Schwind für jeweils 25 Jahre Vereinszugehörigkeit. Bei den Vorstandswahlen wurden gewählt: Roland Schober (1. Vorsitzender), Hartmut Sainer (2. Vorsitzender), Wolfram Thum (Schriftführer), José Bailon (Kassenwart), Edwin Ill (Stegmeister1) und Willi Engster (Stegmeister 2), Bernhard Thum, Marcus von Böckmann und Olaf Hübner (Beisitzer) sowie Bernd Moser (Kassenprüfer).