Wie überall derzeit war auch bei der Mitgliederversammlung der Bodmaner Wassersportfreunde im katholischen Gemeindezentrum Ludwigshafen das alles dominierende Thema die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben. Mit 53 anwesenden Mitgliedern war man beschlussfähig, und so konnten die Vorstands-Neuwahlen stattfinden.

Nachdem im Januar dieses Jahres der Vorsitzende Robert Hermann, der den Verein vor rund 30 Jahren gegründet hatte, verstorben war, wurde als neuer Vorsitzender Roland Scherer gewählt. Er war ursprünglich der stellvertretende Vorsitzende und kommissarisch Vorsitzender. Jean-Paul Callau wurde zum neuen Stellvertreter gewählt. Reiner Bickel wurde wieder einmal als Kassier bestätigt, Wilfried Roschmann bleibt Schriftführer, Christoph Leiz bleibt Hafenmeister. Anstelle von Marco Grunert ist künftig Leo Benkele der Platzwart des Trockenliegeplatzes, während Markus Kurt in seinem Amt als Jugendwart bestätigt wurde. Jürgen Bohl ist der erste Beisitzer und als zweiter Beisitzer Stefan Wörner wieder gewählt.

2020 ein schwieriges Jahr für den Verein

Roland Scherer berichtete davon, dass das Jahr 2020 bisher ein sehr schwieriges Jahr war, nicht zuletzt wegen Corona, aber auch wegen des plötzlichen Ausscheidens und Todes des Vereinsgründers Robert Hermann. Die letzte normale Sitzung war im Januar 2020. Danach habe es lediglich eine Vorstandssitzung per Online-Konferenz im Mai dieses Jahres gegeben. Wegen Corona wurden in diesem Jahr das Sommerfest und diverse Jugend-Veranstaltungen abgesagt. Der Arbeitseinsatz im März fand zumindest teilweise in Kleingruppen statt. Ob es zum Arbeitseinsatz im Herbst kommen wird, ist noch unklar. Falls ja, dann nur in Kleingruppen.

Die „heiße Phase“ der Jahresplanung, wie Scherer sich ausdrückte, die in jeden Frühjahr ansteht, musste in diesem Jahr, coronabedingt, per Email und Telefon stattfinden: organisatorische Dinge wie Liegeplatzvergabe, Trockenliegeplatzvergabe, Platztausch und allgemeine Vereinsverwaltung konnten, „dank der vorbildlichen Kooperation des Vorstands und der Mitglieder“ gut geplant werden. „Der Verein sind die Mitglieder“, lobte Scherer.

Dank an die Gemeinde für die Unterstützung

Kassier Reiner Bickel gab einen kurzen Jahresrückblick und eine Rückschau auf die Corona-Chronik, also wann welche Hafen- und Steganlagen schließen mussten und wieder unter Einhaltung der Vorgaben geöffnet wurden. Weiterhin bleibt für die Hafen- und Steganlagen das Abstandsgebot bestehen. Dinge, die oft benutzt werden, sollen desinfiziert werden. In diesem Jahr stehen an: der weitere Ausbau und das Aufräumen des Trockenliegeplatzes, die Installation einer Anti-Diebstahlkamera, der Bau einer neuen Slipanlage, sowie falls genehmigt der Jahresausflug im Oktober und eine Trockenstegregatta an.

Roland Scherer dankte ferner der Gemeinde für die Unterstützung des Vereins bei Fragen und Problemen. Alessandro Ribaudo, der anstelle des verhinderten Bürgermeisters Matthias Weckbach gekommen war, um die Neuwahlen zu leiten, sprach dem Verein den Dank der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit aus. Er bestätigte, dass die Gemeinde helfe, wo sie könne und sagte schmunzelnd: „Wenn man von einem Verein nichts hört, dann ist alles gut.“